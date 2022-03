Le conflit russo-ukrainien a entraîné une forte augmentation des cours du pétrole et du gaz, ce qui accentuera de nouveau la hausse des prix à la consommation, et ce alors que l’inflation est déjà très forte en zone euro.

Les prix de l’énergie expliquent déjà une grande partie de ce phénomène en zone euro, comme en témoigne la différence entre l’inflation globale, qui a atteint +5,8% fin février, et l’inflation hors alimentation et énergie, qui se situe à +2,7%. Pour autant, on observe également une nette accélération de l’inflation sous-jacente, comme le montre ci-dessous l’évolution sur trois mois des prix hors alimentation et énergie, dont le rythme de progression équivaut à près de 4% sur un an.

« Ce graphique montre une réelle accélération des prix depuis le milieu de l’année 2021, sans que ce phénomène puisse être attribué aux effets de base liés au retour à la normale de la TVA allemande (31 décembre 2020).

Les enquêtes conjoncturelles relatives à l’évolution des prix en zone euro restent sur des niveaux historiquement élevés, notamment pour le secteur du commerce de détail. Sachant que les prix hors alimentation et énergie avaient fait du surplace sur les mois de mars et avril 2021 et que l’impact de la récente hausse des prix de l’énergie reste à prendre en compte dans les calculs, il faut s’attendre à une accélération très forte de l’inflation dans les prochains mois. » analyse Julien-Pierre Nouen, stratégiste/économiste au sein de l’équipe d’allocation d’actifs et gestion diversifiée, Lazard Frères Gestion.