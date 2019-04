Zionexa, société spécialisée en imagerie moléculaire pour la recherche et la commercialisation de Compagnons Diagnostics (CDx) en oncologie, annonce avoir réalisé une deuxième levée pour un montant de 4,4 millions d’euros auprès des fonds d’investissement iXO Private Equity, Sofimac Régions (via le fonds Jérémie CapPME 2), en parallèle de son actionnaire majoritaire, Denos.

Ce financement a été réalisé dans la lignée du plan initial, pour une levée totale de fonds de 9,4 millions d’euros sur les 12 premiers mois depuis sa création, notamment afin d’enregistrer auprès de la FDA (Food and Drug Administration) son produit phare, Estrotep®, un biomarqueur innovant pour le diagnostic ciblé in-vivo du cancer du sein métastatique.

Cette levée de fonds permettra également de poursuivre le développement des autres molécules innovantes du pipeline de Zionexa et notamment le lancement au cours du deuxième semestre 2019 d’études cliniques multicentriques européennes de phase III pour lesquelles Zionexa sera promoteur. Une troisième levée de fonds encore plus significative est prévue dans les 12 prochains mois, principalement pour financer les lancements commerciaux d’Estrotep® aux États-Unis et en France.

Bernard Landes, CEO de Zionexa commente : « Ce deuxième financement va nous permettre d’accélérer la mise sur le marché d’Estrotep®, tout en continuant de développer notre pipeline de biomarqueurs ciblés pour le diagnostic des cancers. Actuellement, beaucoup de patients subissent des traitements lourds et parfois peu adaptés. Notre objectif est de mettre rapidement sur le marché des Compagnons Diagnostics innovants tel Estrotep® qui a déjà démontré sa pertinence dans de multiples essais cliniques menés au niveau mondial, afin de permettre aux cliniciens de les utiliser en vie réelle, et augmenter ainsi la qualité du parcours de soin des patients. »

Baptiste Martin-Wurmser, Directeur de Participations chez iXO Private Equity commente : « L’Imagerie Médicale, par les mutations qu’elle va connaitre dans les prochaines années, figure parmi nos secteurs d’investissement privilégiés. Zionexa, active sur un de ses segments les plus pointus, l’imagerie moléculaire, développe des molécules nouvelles répondant à des problématiques multiples : permettre au praticien d’améliorer le suivi de ses patients, mesurer l’efficacité des traitements et augmenter l’efficience du parcours de soin. Notre connaissance antérieure de l’équipe et de sa qualité a également été déterminante dans notre décision d’investir dans ce jeune projet. »

Cécile Thébault, Directeur des participations - associée chez Sofimac, commente : « Nous sommes très heureux d’accompagner cette entreprise qui dispose de beaucoup d’atouts sur un secteur à très fortes potentialités, notamment sur le continent américain. Zionexa est dotée d’une équipe de premier plan, multi-disciplinaire, experte et internationale, lui conférant un savoir-faire complet en matière de développement/réglementaire/Market Access dans le domaine radiopharmaceutique, et un niveau élevé d’avancement de son portefeuille de produits, avec une molécule phare extrêmement prometteuse, Estrotep®, susceptible d’entrer en commercialisation sous douze mois. »