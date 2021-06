Zenchef, société française devenue leader européen des solutions de réservation en ligne indépendantes pour les restaurants vient de finaliser l’acquisition de Billee, société française spécialisée dans les solutions de paiement mobile pour la restauration.

Un rapprochement stratégique de deux startups françaises ayant chacune dans leur domaine la technologie la plus aboutie du marché permettant de révolutionner l’expérience client, le business des restaurateurs, devenir un acteur à l’international et s’imposer comme la seule solution tout-en-un pour la gestion de l’expérience client.

Ce rachat permet à Zenchef de s’appuyer sur la technique et l’expertise de Billee pour lancer de nouveaux produits, notamment le paiement de l’addition via QR code.

Après avoir gagné la confiance de plus de 5000 restaurants dont 120 chefs étoilés (Anne-Sophie Pic, Alain Passard, Mathieu Pacaud, Christophe Bacquié, Christophe Coutanceau ...) et les plus grands groupes (Groupe Bertrand, Del Arte, Buffalo Grill, Courtepaille ...) pour la gestion de leurs réservations, Zenchef ambitionne désormais de les accompagner de manière plus globale dans leur transformation digitale. La technologie développée depuis 4 ans par Billee va venir compléter la solution Zenchef et est déjà proposée à ses 5000 clients depuis le mois de juin.