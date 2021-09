Zencap Asset Management (« Zencap AM ») annonce les recrutements de Coline Paul en tant que Responsable du contrôle interne et de la conformité, de Guillaume Richier et Avi Corcos en qualité de Directeurs d’investissement, de Laurent Ribes en qualité de Chargé d’investissement et de Farid Radi en tant qu’Analyste dette privée.