L’insurtech française ouvre la voie à l’automatisation et à l’innovation pour les assureurs

Zelros, la première plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la modernisation de la distribution d’assurance, annonce la levée de 11 millions de dollars en série A, portant le financement total de la société à 16,5 millions de dollars. Le fonds BGV, installé dans la Silicon Valley, a mené ce tour de table accompagné de ISAI Cap Venture et Plug and Play. HI INOV, 42CAP et astorya.vc, investisseurs historiques de Zelros, ont également pris part à ce tour de table.

La plate-forme d’intelligence artificielle de Zelros offre aux assureurs, aux bancassureurs et aux assurés un moyen plus efficace, plus fluide et plus personnalisé de distribuer et de recevoir des produits et des services. La plateforme apprend, s’adapte et améliore continuellement ses capacités en temps réel, offrant aux conseillers et aux agents d’assurance une expérience rationalisée et semi-automatisée depuis la découverte des besoins en produits/services jusqu’à la souscription, en passant par le conseil et la vente. Elle permet également aux assureurs de proposer directement à leurs assurés des options de souscription entièrement automatisées. Cela donne aux leaders du secteur les moyens de concurrencer à la fois les néo assureurs à croissance rapide et les Big Tech qui investissent massivement dans l’insurtech.

Zelros utilisera ces fonds pour renforcer ses activités en France, Allemagne et Italie, mais aussi préparer son lancement en Amérique du Nord, où Damien Philippon, co-fondateur et Chief Operating Officer, déménagera et inaugurera, au troisième trimestre 2021, le siège social nord-américain de la société à Montréal. "La transformation numérique change fondamentalement la façon dont les entreprises opèrent, et avec des assurtechs dont le financement atteint un niveau record de 7,1 milliards de dollars en 2020, le secteur de l’assurance ne fait pas exception", déclare Christophe Bourguignat, co-fondateur et PDG de Zelros. "Chez Zelros, nous nous consacrons entièrement au développement de technologies fondées sur l’IA responsable pour améliorer et faire progresser le secteur de l’assurance. Nous voulons donner aux acteurs historiques de l’écosystème les moyens de devenir des entreprises à la pointe de la technologie. A cet égard, le soutien de BGV, de Capgemini et de tous nos investisseurs sera déterminant pour les accompagner non seulement en France mais aussi dans toute l’Europe et en Amérique du Nord ".

Cette levée de fonds fait suite à un précédent tour de table de 5,5 millions de dollars en 2018, grâce auquel Zelros a développé ses activités dans trois pays, renforcé ses équipes pour atteindre 50 employés et connu une croissance à trois chiffres durant les deux dernières années. Aujourd’hui l’entreprise travaille avec 15 des principaux fournisseurs d’assurance en Europe, dont BPCE, AXA, Crédit Agricole, MAIF, La Banque Postale, AssurOne, +Simple, dans les domaines de l’assurance dommages et de l’assurance vie. " Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autorités de régulation des assurances afin de promouvoir l’utilisation d’une IA équitable et transparente ", explique Christophe Bourguignat. " Nous avons d’ailleurs publié nos principes, ouverts à tous, en faveur d’une IA éthique et adaptée aux entreprises, afin de montrer l’exemple dans ce domaine ".

" Zelros utilise l’IA pour améliorer les normes traditionnelles du secteur de l’assurance et offrir à ses clients une valeur commerciale et un retour sur investissement immédiats. Leur solution permet aux professionnels de l’assurance d’être plus efficaces et s’intègre aisément dans les flux de travail existants tout en assurant la transparence de la recommandation finale. C’est exactement ce que nous recherchons dans les start-ups Enterprise 4.0 dans lesquelles nous investissons ", déclare Eric Buatois, associé général de BGV. " Chez BGV, notre expertise consiste à trouver les meilleures start-ups dans des " hubs " situés en dehors de la vallée et à les aider à se développer à l’échelle mondiale. Nous sommes ravis de travailler avec Zelros pour développer leurs activités en Europe, en Amérique du Nord et au-delà ".

En 2020, Zelros a intégré le classement annuel INSURTECH 100, qui distingue les 100 entreprises d’assurance les plus innovantes au monde, a été nommé par Sifted dans le Top 20 des pépites de l’IA en France et a été cité dans le rapport annuel 2020 Data & AI Landscape de FirstMark Capital.