Il témoigne de la volonté de ZencapAM d’intégrer des critères extra-financiers au coeur de ses stratégies d’investissement.

Ainsi, ZencapAM a souhaité mettre en avant la contribution de son troisième fonds de dette senior d’infrastructures au financement de la transition énergétique en Europe. Ce nouveau fonds participera notamment au développement de projets d’énergie renouvelable.

Lancé dans la dynamique de la COP21 en décembre 2015, le label Transition énergétique et écologique vise à accroître les investissements au bénéfice de la croissance verte, en mettant en lumière les fonds d’investissement « verts ». Attribué sur le fondement d’un cahier des charges exigeant, il constitue un repère de référence pour les investisseurs du fonds qui participent ainsi au financement de l’économie verte.

Zencap Energy Transition Debt III a réalisé son premier closing en décembre 2018. La levée de fonds se pousuit en 2019, auprès d’investisseurs institutionnels.

« Nous poursuivons notre engagement dans le financement des énergies vertes tout en lui apportant un cadre. Le label TEEC nous a semblé répondre parfaitement à cette attente. C’est également un marqueur pour nos investisseurs qui souhaitent s’engager de plus en plus dans la transition écologique » précise Guillaume Boucher, Directeur d’investissement de Zencap AM en charge de la gestion du fonds.

« L’expérience de Zencap AM en matière de dette d’infrastructure, à laquelle s’ajoute un process ESG renforcé en 2018, constituent les fondements sur lesquels l’équipe de gestion a construit une stratégie d’investissement démontrant son souhait de s’aligner parfaitement avec les exigences du label TEEC. Le focus accordé à la transition énergétique ainsi que le monitoring de son impact environnemental confèrent au fonds Zencap Energy Transition Debt III toutes les garanties requises par le label » mentionne Dominique Blanc, Directeur de la recherche de Novethic.