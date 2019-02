Thomas rejoint Zencap AM en 2019 pour prendre le poste nouvellement créé de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne, reportant à la direction générale.

Thomas a travaillé précédemment pendant 7 ans à La Financière de l’Echiquier où il a occupé consécutivement les fonctions de négociateur Actions et de contrôleur interne.

Il a débuté en 2008 chez ING SECURITES BANK (Sales trading assistant) puis Boursorama Banque (conseiller Bourse).

Thomas est diplômé de l’ESSCA (Master Banque Finance) et Chartered Financial Analyst (CFA).

Antoine a rejoint, fin 2018, l’équipe d’investissement en titrisation et financements spécialisés en tant que Chargé d’Investissement. Avant de rejoindre Zencap AM, Christophe a travaillé chez ACOFI et WYETREE AM en tant que gérant de portefeuille d’ABS et CLO.

Il a débuté en 2011 chez Deutsche Bank (trading d’options) puis Moody’s Investors Service (analyste ABS).

Antoine est diplômé de l’ESCP Europe (Master en management).