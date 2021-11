Par cette opération de financement mezzanine, Zencap AM affirme une nouvelle fois sa capacité à apporter des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises industrielles françaises dans leur développement, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe, en offrant des solutions non-dilutives.

Le Groupe Burgermeister a été fondé en 2004 autour de la marque Jardimat, un spécialiste de la fabrication de portails. Depuis, la société a réalisé plusieurs croissances externes, avec notamment l’intégration de Volets Thiebaut venant compléter l’offre produits pour les clients du Groupe.

Cette opération s’inscrit dans une démarche d’impact extra-financier, recherché tant par le Groupe Burgermeister que par Zencap AM, avec des objectifs ambitieux qui pourront moduler le coût du financement. Cette démarche est déployée avec la forte conviction commune que cela permettra à long terme de réduire les risques et de répondre à des enjeux sociétaux.

Antoine Burgermeister, Directeur Général de Groupe Burgermeister : « Avec l’usine de KSM, nous proposerons l’offre de portails en aluminium la plus profonde de France, voire d’Europe. Elle nous permettra également de couvrir les trois types de fabrication de portails et de partager les savoir-faire entre chacun de nos trois sites industriels. Par ailleurs, avec un positionnement haut de gamme et une taille similaire, KSM et Volets Thiebaut disposent d’une offre complémentaire. Dans cette opération stratégique, Zencap AM nous permet d’une part de structurer notre financement de façon pérenne et d’autre part d’approfondir notre démarche ESG, chère aussi bien à Zencap AM qu’à notre Groupe ».

Guillaume Boucher, Directeur d’investissement de Zencap AM : « Cette opération s’inscrit pleinement dans notre volonté d’accompagnement d’entrepreneurs qui ont de fortes perspectives de développement et le potentiel de devenir des leaders dans leur secteur, ce qui est le cas de Groupe Burgermeister, avec des solutions de financements les plus adaptées aux besoins des entreprises en fonction de leurs étapes de développement. Il est essentiel pour nous d’accompagner des entreprises françaises qui créent de l’emploi dans tout l’Hexagone ».