Au travers de cette opération, Zencap Asset Management et Blue Partners Finance affirment une nouvelle fois leur capacité à apporter des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises dans leur développement, notamment sur le segment des financements corporate et immobilier du secteur hôtelier.

MS Vacances, groupe familial dirigé par Guy Raimbaud, est un spécialiste de l’hôtellerie de plein air haut de gamme gérant plus de 2 000 emplacements sur 4 sites en Vendée et dans les Pyrénées-Orientales. Le groupe emploie plus de 100 salariés pour un chiffre d’affaires attendu de 17 M€ en 2019. Fort d’une expertise de plus de 20 ans sur le secteur et d’une performance en constante progression sur les 5 dernières années, MS Vacances ambitionne de poursuivre son développement sur le même positionnement avec un plan d’extension et un pipeline d’acquisitions déjà identifié.

Blue Partners Finance et Zencap Asset Management ont structuré cette émission obligataire sécurisée à 6 ans qui permet à la société de rationaliser ses financements et d’accompagner sa croissance en France tout en conservant une vision patrimoniale et des valeurs qui ont assuré son succès par le passé.

Christophe Milliez, Directeur d’investissement chez Zencap Asset Management déclare : « Cette transaction est un parfait exemple des bénéfices que peuvent apporterles prêteurs alternatifs sur un secteur d’activité en consolidation mais bénéficiant toujours de bonnes perspectives de croissance et où certains acteurs n’ont pas directement accès à des solutions de financements adaptées. Avoir l’opportunité d’accompagner le développement d’un groupe familial et d’une marque comme celle de MS Vacances via une ligne de financement corporate sur mesure confirme la pertinence de notre stratégie sur le segment small/midcap de la dette privée ».