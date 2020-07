Ensemble, ils vont accompagner activement les entreprises du portefeuille de Yotta dans la définition et l’atteinte de leurs objectifs de réduction significative des émissions de CO2.

Lancé en 2019, Yotta Capital Partners investit dans des PME industrielles françaises pour les accompagner vers l’Industrie du Futur, les rendre plus compétitives et plus sobres en carbone. En effet, Yotta Capital Partners place la décarbonation au cœur de sa stratégie de création de valeur. Ainsi, le fonds ambitionne de concilier son objectif de rendement élevé avec un objectif extra-financier de réduction significative des émissions de CO2 des entreprises de son portefeuille. C’est dans cette perspective que Yotta Capital Partners s’associe au leader français du conseil en stratégie bas carbone, qui accompagnera l’équipe de Yotta sur toute la durée de vie du fonds et suivra les entreprises en portefeuille à travers une analyse complète et continue de l’impact carbone, et ce dès l’investissement.

Le cabinet mettra également son savoir-faire au service du portefeuille pour identifier les grands enjeux carbone à moyen et long terme et conseiller sur la mise en œuvre d’une trajectoire de réduction importante.

Pour Xavier Herrmann, Associé Fondateur de Yotta Capital Partners : « La stratégie de notre fonds Smart Industry repose sur une conviction forte : les entreprises industrielles qui déploieront une stratégie de décarbonation affirmée créeront plus de valeur que les autres. Nous sommes très heureux de ce partenariat précurseur avec Carbone 4, le leader reconnu sur les enjeux climatiques. Leur expertise sera un atout déterminant pour réaliser notre objectif final : faire émerger des ETI industrielles autour de projets de croissance, créateurs de valeur économique, sociale et financière avec un engagement climatique fort ».

Pour Laurent Morel, Associé de Carbone 4 : « Nous nous félicitons de ce partenariat étroit avec Yotta. Voilà une très bonne façon d’engager une démarche structurée de réduction des émissions de CO2pour l’ensemble des participations. Grâce à cet accompagnement, systématisé et inscrit dans la durée, nous sommes dans une très bonne position pour avoir un impact déterminant sur les sociétés du portefeuille ».