Fort de sa réputation en matière de gestion des programmes de protection sociale collective, le courtier gestionnaire Génération souhaite adresser un nouveau segment de marché en développant une activité de gestion pour compte de tiers en Santé et Prévoyance à destination des particuliers et des TNS, en droite ligne de son plan stratégique Génération 2024.

Diplômé de l’INSA et de l’ESSEC, doté d’une forte culture business et services clients éprouvée chez April en tant que directeur des opérations Santé et Prévoyance, Yoann Duclaux intègre le Comex de Génération.

« Après 25 ans principalement consacrés au marché de l’assurance collective, je suis convaincu que Yoann va nous apporter toute son expertise pour accélérer le développement de l’assurance individuelle en prenant appui sur notre standard de qualité qui fait de Génération une référence sur le marché. » souligne Matthieu HAVY, directeur général de Génération.