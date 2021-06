YellowPop a été créé en 2019 par deux Français, Jérémy Cortial et Ruben Grigri, férus d’art, de mode et de lifestyle. Ils ont réussi, avec leurs néons LED, à allier leur passion pour le design tout en plaçant la technologie au premier plan, se distinguant ainsi des autres marques de décoration d’intérieur.

Avec ces néons à messages personnalisables et aux couleurs pop à prix accessibles, YellowPop participe à rendre nos maisons joyeuses et chaleureuses. Très vite, ses produits ont séduit les consommateurs américains et anglais, la marque répondant parfaitement au besoin, exacerbé par la pandémie, d’être bien chez soi.

Au-delà des néons LED qui font la renommée de la marque, YellowPop prévoit d’utiliser les fonds pour étendre et développer sa gamme de produits et ainsi devenir une marque holistique de décoration intérieure. L’équipe va ainsi se renforcer avec l’arrivée prochaine d’une douzaine de collaborateurs, qui auront comme axes prioritaires de travailler la qualité et la durabilité des produits proposés.

Des partenariats avec des artistes internationaux de premier plan seront aussi renforcés, pour des collections en édition limitée, telles que Jonathan Adler (lancement le 7 juin), Diet Prada, Sarah Bahbah, André Saraiva, Susan Alexandra, Clara Bergel, David Elia, Emily Eldridge, Girl Knew York et Jean Andre.

Enfin, YellowPop verra l’ouverture de nouveaux points de vente au détail dans des villes comme New York, Paris et Londres.

L’ambition de cette start-up répond parfaitement à la thèse d’investissement d’Eutopia : « Grâce à des produits innovants et à une histoire de marque attrayante, YellowPop redéfinit l’espace de la décoration d’intérieur en offrant aux consommateurs un objet qui exprime leur individualité et leur unicité et aux artistes un territoire d’expression nouveau », déclare Antoine Régis, Partner chez Eutopia. « Nous sommes ravis d’accompagner Ruben et Jérémy dans leur conquête de nouveaux marchés et le développement de nouveaux produits. »

Les deux fondateurs de YellowPop déclarent : « Nous sommes heureux d’accueillir à nos côtés Eutopia, qui partage notre vision : aider les gens à créer des espaces qui leur apportent de la joie et sont à leur image. Avec l’appui d’Eutopia, nous pourrons continuer de travailler avec des esprits créatifs de premier ordre, créer de nouveaux produits et avoir des collaborations encore plus passionnantes dans les années à venir. »