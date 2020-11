Au travers de cette opération, la néobanque nourrit de grandes ambitions pour ce portail de l’immobilier dédié aux professionnels et particuliers, qui compte plus de 8 millions d’utilisateurs. Forts de nombreuses synergies, Yeeld propose de mutualiser leurs expertises respectives avec pour objectif de permettre à Acheter-Louer.fr de s’imposer, à moyen terme, comme le leader de l’accession à la propriété.

« Nous sommes ravis de faire notre entrée au capital d’Acheter-Louer.fr. Nous le constatons tous les jours dans notre activité, les Français ont à cœur de devenir propriétaires et notre raison d’être est d’aider un maximum d’entre eux à réaliser ce rêve. Nous avons l’intention de faire jouer à fond les synergies entre nos deux modèles pour donner cet élan qui manque encore à Acheter-Louer.fr pour s’imposer comme le leader de l’accession à la propriété en France. C’est un objectif très enthousiasmant », commente Nagib Beydoun, CEO de Yeeld.

Une ambition forte

Depuis mars 2019, Yeeld donne la possibilité aux Français d’épargner de façon simple et ludique, afin de se constituer une épargne pour réaliser leurs projets ou faire face aux aléas de la vie. Sur les près de 100 000 utilisateurs qui lui font déjà confiance, nombreux sont ceux dont l’accès à la propriété constitue une priorité.

L’entrée de la Fintech au capital d’Acheter-Louer.fr ne doit donc rien au hasard, mais s’inscrit dans une vision stratégique ambitieuse, celle de permettre à toujours plus de Français de construire leur patrimoine. Le portail d’annonces et de services immobiliers propose déjà une large gamme de solutions dans ce sens à destination de plus de 8 millions d’utilisateurs. Une offre que Yeeld propose aujourd’hui de contribuer à étendre, à renforcer et à mieux faire connaître.

Des synergies porteuses de valeur

Au-delà de leurs activités très complémentaires, les synergies entre Acheter-Louer.fr et son nouvel actionnaire ne manquent pas. Le portail immobilier pourrait notamment profiter de l’expertise de la Fintech dans l’acquisition de nouveaux clients. Yeeld a en effet démontré, en seulement 1 an d’existence, sa capacité à attirer des prospects qualifiés et à les convertir de manière efficace et à moindre coûts, grâce à un process maîtrisé en interne qui constitue le nerf de la guerre sur ce secteur. De son côté, la néobanque entend profiter de la base de 8 millions d’utilisateurs d’Acheter-Louer.fr pour développer son service de micro-épargne.

La néobanque va également orienter Acheter-Louer.fr vers des process plus agiles, afin de réduire les temps de développement et de l’inscrire dans une dynamique de transformation porteuse. Yeeld dispose à cet effet de développeurs informatiques qualifiés, dont des spécialistes de la data science, qui pourront travailler sur le développement de nouveaux parcours clients, offres et services. Une modernisation qui passera également par un renforcement des actions marketing et de communication, de référencement et de gestion de l’image : des concepts là encore familiers à la start-up.

L’ensemble de ces apports doit conduire à la création de plus de valeur pour les actionnaires du portail immobilier, via une accélération de la croissance d’Acheter-Louer.fr

Repenser la gouvernance pour assurer la croissance

Pour mener à bien ses ambitions, Yeeld soumettra lors des Assemblées Générales prévues mi-décembre et fin décembre, une série de résolutions portant notamment sur l’évolution de la gouvernance d’Acheter-Louer.fr. À l’ordre du jour, une recomposition du conseil de surveillance, voire son remplacement par un conseil d’administration composé de nouveaux membres. Il s’agit de renforcer la transparence sur la stratégie menée et sur l’information communiquée aux actionnaires. Yeeld confirme également son souhait de maintenir l’activité actuelle d’Acheter-Louer.fr, ainsi que les dirigeants en place, et d’y adjoindre ses propres services pour ensuite s’orienter vers un rapprochement structurel plus poussé dans la perspective de développer leurs synergies communes.

« Nous sommes convaincus que la bonne tenue des Assemblées Générales les 15 et 31 décembre prochains permettra l’adoption de nos résolutions et le développement de notre stratégie, qui vise à apporter de la valeur aux actionnaires du groupe, ainsi qu’aux utilisateurs du site. Acheter-Louer.fr est un acteur historique de l’accès à l’immobilier en France et dispose de bases solides. Mais celles-ci doivent aujourd’hui être étendues et modernisées pour lui permettre de nourrir de plus grandes ambitions et lui assurer une belle croissance », souligne Nagib Beydoun.