Il capitalise sur plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs de la banque, assurance, finance. Spécialiste de la banque privée et de la gestion de patrimoine, Yannick Gaillard accompagne les dirigeants des services financiers sur leurs enjeux de compétitivité et de croissance, transformation de leurs métiers, ainsi que de digitalisation et de transformation technologique.

Dans son passé, Yannick Gaillard a été Directeur de l’organisation et des projets chez Crédit Mutuel Arkea, et Partner au sein du cabinet Chappuis Halder & Co où il a notamment contribué, pour le pôle FINANCE INNOVATION, aux études de référence sur le conseil en investissement digitalisé (robo advisors) et relatives à l’Intelligence artificielle, la blockchain, les technologies quantiques.

« C’est une grande satisfaction de pouvoir rejoindre Ailancy au moment où le cabinet prend une nouvelle dimension dansles services financiers » indique Yannick Gaillard. Supporter du Stade Français Paris Rugby et dirigeant de son école de rugby où il prône l’altruisme, la solidarité, le dépassement de soi, le fair-play, nul doute que Yannick Gaillard saura compléter l’équipe d’Associés du cabinet, désormais leader dans les secteurs de la banque, assurance et finance