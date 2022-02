Xtrackers de DWS a enregistré une nouvelle année positive en termes de flux, alors que la plateforme de fonds négocié en bourse (ETF) célèbre le 15e anniversaire de ses premières cotations.

Les ETF Xtrackers cotés en Europe et en Asie ont enregistré plus de 16 milliards d’euros de collecte nette en 2021, contre 13,6 milliards d’euros l’année précédente. Les actifs sous gestion des ETF Xtrackers atteignent 154 milliards d’euros fin 2021, tandis que les actifs investis dans les Xtrackers cotés aux États-Unis (ETF 40-Act) ont atteint 21 milliards d’euros. Ces chiffres records en termes de flux et d’actifs sous gestion font de Xtrackers le fournisseur d’ETF européen le plus performant au niveau mondial en 2021 [1].

« Xtrackers poursuit sa montée en puissance. De nombreuses initiatives sont engagées pour que 2022 soit l’occasion de renforcer encore la force de frappe de la plateforme », déclare Simon Klein, responsable mondial de la distribution des ETF XTrackers chez DWS.

Une importante part de la collecte Xtrackers provient d’investisseurs institutionnels qui ont choisi de se positionner sur un marché en pleine évolution, et d’investisseurs particuliers qui ont investi via des plans d’épargne. Xtrackers a lancé un plan d’épargne ETF sans frais en Allemagne en 2010, et a été à l’origine d’un certain nombre d’autres innovations dans le secteur, telles que le premier ETF à réplication directe, offrant une exposition sur le marché chinois des actions onshore en 2014.

En 2021, la demande a été particulièrement forte pour la gamme croissante Xtrackers ETF reposant sur des critères ESG (environnement, social et gouvernance). DWS propose aujourd’hui les ETF Xtrackers ESG sur divers segments d’actions et de titres obligataires.

D’autres lancements de produits sont prévus cette année, en particulier dans le domaine ESG.

Simon Klein ajoute : « Nous continuerons à faire preuve d’innovation et de réactivité pour répondre aux besoins de nos clients. La tendance à l’investissement passif à faible coût a encore du chemin à parcourir, notamment en Europe, et Xtrackers continuera d’être à la pointe de ce changement en tant que leader sur le marché des ETF. »