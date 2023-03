Xavier Hoche, Directeur des Gestions de Groupama AM et membre du Comité de direction, voit sa supervision étendue à l’ensemble des activités de la société de gestion d’actifs, à la suite de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué lors du Conseil d’Administration du 22 février 2023. Ce mouvement intervient suite à la décision de Jean-Marie Catala de faire valoir ses droits à la retraite en fin d’année 2023. Xavier Hoche et Jean Marie Catala mettront à profit cette période pour assurer la meilleure transition possible dans la passation de ces responsabilités.

« Le savoir-faire et l’expérience de Xavier Hoche vont permettre d’accompagner avec succès cette phase de passation collaborative entre les deux directions générales déléguées, et de redéfinir les périmètres de responsabilités de la direction générale et la direction générale déléguée. Nous entretenons des synergies d’équipes propices à la consolidation des diverses expertises et nous nous réjouissons d’accueillir Xavier Hoche à la tête de la direction générale déléguée avec qui nous partageons la même culture entrepreneuriale et la même vision de gouvernance » explique Mirela Agache Durand.

Fort d’une solide expérience en gestion d’actifs, Xavier Hoche, 53 ans, a notamment fondé et présidé AltaRocca AM en 2013, société de gestion spécialisée en obligations convertibles, obligations hybrides, dettes privées et stratégies à haut rendement, adossée au groupe Primonial et acquise par La Financière de l’Echiquier en 2018. De 2008 à 2013, il a été responsable de la gestion obligations convertibles chez Oddo Asset Management, où il a notamment créé et développé une gamme de fonds datés. Auparavant, il a exercé chez Schelcher Prince Gestion.

Xavier Hoche est diplômé de l’ISFA en science actuarielle.