Worldline, leader dans le secteur des paiements, annonce avoir finalisé l’acquisition d’Axepta Italie dans le cadre de sa stratégie de consolidation européenne.

L’acquisition de 80% d’Axepta Italie, un acquéreur bancaire important dans le pays, et la mise en œuvre d’un une alliance stratégique dans les Services aux commerçants en Italie avec BNL s’inscrivent dans la stratégie de Worldline visant à étendre sa présence en Europe au travers de partenariats avec les grandes institutions financières. Cela fait suite à l’acquisition des activités d’acquisition cartes d’Handelsbanken dans les pays nordiques, ainsi que celle de Cardlink et la signature d’un accord portant sur l’acquisition des activité d’acquisition commerçant d’Eurobank en Grèce.

En tant que troisième plus grande économie d’Europe avec un taux de pénétration des espèces qui reste élevé, l’Italie est un marché stratégique et très attractif, stimulé par le passage de l’argent liquide à la carte et l’adoption du paiement électronique. Le marché est par ailleurs soutenu par un solide réseau d’acceptance et l’une des plus fortes densités de points de vente par habitant en Europe.

Axepta Italie est l’un des grands acquéreurs bancaires du pays avec près de 200 millions de transactions acquises par an (environ 5% de part de marché MSV) à partir d’un réseau d’acceptance d’environ 220 000 points de vente.

Axepta Italie et le partenariat avec BNL sont les actifs essentiels pour accélérer le déploiement des activités de Services aux commerçants de Worldline sur l’un des marché de paiement les plus attractif en Europe avec un fort potentiel de croissance et de synergies. Dans le cadre de la transaction, Worldline entrera dans un partenariat commercial de long terme avec BNL visant à tirer avantage de son large réseau bancaire comme circuit de distribution commercial. Par ailleurs, un solide programme d’intégration et de développement sera mis en œuvre afin d’améliorer davantage le taux de profitabilité grâce au levier opérationnel et à la maîtrise des coûts. Au travers de ce partenariat, les commerçants bénéficieront des meilleurs services et produits de paiement innovants de Worldline et d’Axepta Italie, afin de maximiser leurs ventes et de délivrer une expérience unifiée à leurs clients.

Dans la continuité des partenariats existants de Worldline avec plus de 17 banques et fédérations bancaires (regroupant environ 100 adhérents) en Italie, la création d’une joint-venture avec la banque BNL (qui conserve une participation de 20% dans Axepta Italie) est conçue comme un véhicule ouvert pour accueillir les partenaires existants et d’autres banques italiennes souhaitant bénéficier de l’excellence en termes de qualité de service, combinée à une structure de coûts compétitive.