L’acquisition des activités d’acquisition cartes d’Handelsbanken et la mise en œuvre d’un partenariat commercial de long terme dans les services aux commerçants s’inscrivent dans la stratégie de Worldline visant à étendre sa présence en Europe, au travers de partenariats avec les grandes institutions financières locales. Cette nouvelle étape fait suite à l’acquisition de Cardlink en Grèce et à l’exécution d’un partenariat stratégique dans les services aux commerçants avec BNL en Italie [1] plus tôt cette année.

Les pays scandinaves représentent un marché très attractif, porté par l’expansion des paiements numériques et du commerce électronique et soutenu par un environnement macroéconomique solide ainsi que par un fort potentiel de croissance à long terme. Handelsbanken est un acquéreur important en Scandinavie avec plus de 550 millions de transactions acquises par an, représentant un volume de paiement d’environ 20 milliards d’euros. La société délivre également des services à plus de 20 000 commerçants.

Fort d’une présence dans l’ensemble des pays scandinaves, d’un portefeuille de commerçants diversifié et de très bonne qualité et d’une relation de long-terme avec Handelsbanken – l’une des principales banques de la région – Worldline aura l’opportunité de tirer parti des offres existantes afin d’accélérer son profil de croissance dans la région.