Avec un parc de plus de 240 000 points de vente (46 % des transactions POS), Cardlink est le premier fournisseur grec de services de réseau, gérant environ 500 millions de transactions par an (53 % de part de marché MSV). L’entreprise fournit également des services à forte valeur ajoutée à plus de 10 000 commerçants en ligne grâce à l’offre de check-out électronique de Cardlink, et entretient des relations de long terme avec les principales banques grecques.

Le marché grec constitue pour Worldline un réservoir de croissance potentielle exceptionnel, alimenté par l’adoption grandissante de la carte bancaire et des méthodes de paiement électroniques. L’intégration de Cardlink permettra à Worldline de se développer sur ce marché à fort potentiel, en bénéficiant d’un accès privilégié au principal réseau d’acceptation des paiements du pays, et de l’opportunité d’y étendre ses activités de Services aux commerçants.

Worldline entend développer davantage les partenariats de longue date de Cardlink avec les principales banques acquéreuses locales tout en offrant aux clients de Cardlink l’accès à son portefeuille innovant de services et solutions.

La position de premier plan de Cardlink, associée à la dimension mondiale de Worldline, à ses technologies de pointe et à son expertise en matière de paiement, permettra à l’entité de faire croître son chiffre d’affaires d’un taux à deux chiffres dans les années à venir. Par ailleurs, un solide programme d’intégration et de développement sera mis en œuvre afin d’améliorer la profitabilité grâce au levier opérationnel et à la maîtrise des coûts.

George Drimiotis conservera ses fonctions de Directeur Général de Cardlink et restera actionnaire de Cardlink aux côtés de Worldline. Il aura pour mission de poursuivre le développement des activités du Groupe en Grèce, avec le soutien d’une équipe talentueuse de plus de 100 nouveaux collaborateurs Worldline.