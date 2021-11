Spécialisée dans l’optimisation de la livraison du dernier kilomètre, Woop propose à ses clients retailers – Leroy Merlin, Decathlon, Electro Dépôt…- une solution qui agrège et orchestre, sur une interface unique, l’ensemble des offres de livraison de plus de 150 transporteurs partenaires. Avec l’acquisition de Mapotempo, Woop ajoute une brique stratégique à sa plateforme technologique en y intégrant une application de planification et d’optimisation de tournées. Cette première opération de croissance externe marque pour l’entreprise une étape forte de son développement, en phase avec son ambition de devenir le leader européen des Delivery Management System.

Avec Mapotempo, Woop décuple son impact sur l’efficience opérationnelle et l’expérience client de la livraison du dernier kilomètre.

Woop a développé la 1ère plateforme d’orchestration de solutions de livraison du dernier kilomètre européenne. Sa promesse : être le lien unique entre, d’un côté, les retailers qui ont des besoins de délivrance extrêmement variés – livraison à domicile, en point relais ou sur le lieu de vente, ship from store, ship from warehouse, drive ou click & collect… - et de l’autre un large panel de transporteurs opérant en France et à l’international avec chacun ses spécificités.

Véritable multiprise de la livraison au service de l’omnicanalité, la plateforme Woop identifie pour ses utilisateurs retailers, grâce à un algorithme, les meilleurs scenarii de livraison en fonction des critères prédéfinis et pondérés en amont – prix, délai, impact carbone.

L’optimisation des tournées est cruciale pour réduire les coûts inhérents à la livraison du dernier kilomètre, tandis qu’un suivi temps-réel de ces tournées permet de booster l’expérience client. L’acquisition de Mapotempo permet ainsi à Woop d’intégrer ces capacités directement à sa plateforme, renforçant ainsi l’attractivité de son offre pour les transporteurs et les retailers.

« Depuis 3 ans, nous proposons aux grands noms du retail notre plateforme SaaS, orchestratrice de toutes les solutions de livraison sur le dernier kilomètre. Aujourd’hui, en intégrant Mapotempo à notre menu de services, nous apportons une réponse efficiente à un enjeu stratégique : l’optimisation et la gestion des tournées. Cette première opération de croissance externe vient servir notre ambition : proposer un Delivery Management System à forte valeur ajoutée pour les retailers comme pour les transporteurs et contribuer ainsi à l’essor d’un e-commerce performant et responsable. » indique Alexis Quesney, Directeur Général de Woop.

Une première opération de croissance externe

Basée à Pau et fort de 20 collaborateurs, Mapotempo propose à ses clients – Mondial Relay, Metro, Sodexo, UPSA…- de planifier et de gérer, en temps réel, l’organisation de leurs tournées, depuis leur planification jusqu’à leur exécution. Ses solutions – logiciel web, application mobile et API interfaçable aux logiciels métiers - constituent une alternative, simple à déployer, à la planification manuelle, encore trop largement adoptée. Les solutions de Mapotempo évitent ainsi les tournées déséquilibrées et surchargées, les difficultés à gérer les absences de livreurs ou l’arrivée de nouveaux clients.

Une brique complémentaire à l’activité de Woop qui, avec cette acquisition, étend son terrain de jeu vers l’Europe du Sud grâce à la localisation privilégiée de Mapotempo et fait un pas de plus vers la construction d’un DMS à forte valeur ajoutée pour tout l’écosystème de la livraison du dernier kilomètre.

« Je suis très fier de ce rapprochement qui se réalise sur des valeurs sociales et sociétales communes. Nous avons la même vision et les mêmes ambitions : l’acquisition de Mapotempo par Woop permet une création de valeur unique en Europe sur le marché délivrance et du dernier kilomètre. » indique Mehdi Jabrane, Directeur général de MAPOTEMPO.