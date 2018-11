L’entreprise, qui s’est fait connaître via sa plateforme pour l’emploi, propose aujourd’hui un large éventail de services utilisés par plus de 2,5 millions de jeunes en France. Dans les prochains mois, Wizbii va poursuivre l’élargissement de son offre en proposant des produits innovants dans les domaines du financement de la vie étudiante, l’assurance, la santé, la mobilité, rendus possibles par des partenariats avec des spécialistes de plusieurs industries.

Une offre complète de services pour faciliter l’entrée des jeunes dans la vie active

Conçue à l’origine comme une plateforme en ligne dédiée à la recherche d’emploi avec wizbii.com, l’entreprise a élargi sa gamme au fil des ans en proposant à ses utilisateurs de nouveaux services pour réussir leur entrée dans la vie active (cours en ligne, entraînements à des certifications de langues, apprentissage des langues étrangères, permis de conduire…). Début 2018, elle a également dévoilé Fibii.co, un simulateur d’aides nationales et régionales qui simplifie la recherche d’aides et de bourses étudiantes.

En 2018, 1 jeune Français sur 4 est passé par les services de Wizbii : son audience grandissante accueille désormais 2,5 millions de membres et 5 000 nouveaux utilisateurs chaque jour. L’entreprise, qui a permis l’obtention de 40 000 emplois cette année, a facilité l’accès au financement par les aides à plus de 300 000 étudiants.

Un modèle de collaboration avec des spécialistes de plusieurs industries

Le monde évolue et les attentes des nouvelles générations vis-à-vis des entreprises sont de plus en plus fortes : les jeunes souhaitent des entreprises responsables, impliquées, qui proposent des offres adaptées à leurs usages et à leurs moments de vie.

Fort de sa connaissance des jeunes, Wizbii conçoit des produits innovants qui correspondent à leurs attentes, en nouant des collaborations avec de grandes entreprises pour mieux accompagner leurs clients dans les moments clefs de leur vie. C’est ainsi qu’en 2017, l’initiative 1er stage 1er Job est née avec le Crédit Agricole, permettant à plus de 12 000 jeunes de rencontrer les entreprises partenaires de la banque, en participant à 200 cocktails de recrutement sur le territoire, dans des lieux conviviaux et atypiques. C’est également grâce à cette expertise que la société a convaincu de nombreuses banques, dont BNP Paribas, de mettre à disposition de leurs clients des services qui facilitent leur entrée dans la vie active afin de mieux les accompagner.

L’avenir ? Développer de nouveaux services pour les jeunes

L’objectif de Wizbii est de permettre à chaque jeune de réussir en imaginant les produits de demain qui seront les plus utiles pour eux : emploi, financement, santé, logement, assurance, mobilité…

Wizbii prévoit de poursuivre le développement de sa gamme en renforçant sa collaboration avec des spécialistes de plusieurs industries. Dans les prochains mois, l’entreprise inaugurera une offre de service innovante dédiée au financement de la vie étudiante, en partenariat avec l’industrie bancaire, et dévoilera une nouvelle identité.

ODDO BHF, un partenaire de choix pour la suite de l’histoire Wizbii

Avec l’entrée de ODDO BHF à son capital, Wizbii pourra s’appuyer sur le soutien d’un acteur de choix dans le secteur financier. En effet, ODDO BHF est le 1er groupe financier franco-allemand indépendant, et dispose d’une expérience profonde d’investisseur dans le domaine des FinTech grâce à ses investissements historiques dans Lydia et Bankin’ en France, et plus récemment Simplesurance en Allemagne.

Benjamin Ducousso, CEO de Wizbii, se réjouit de cette arrivée : « Nous sommes très heureux d’accueillir au capital de Wizbii, ODDO BHF qui possède une forte expertise et une grande légitimité dans le secteur financier, associés à un ADN résolument entrepreneurial. Des défis passionnants nous attendent, et nous nous projetons en toute confiance vers la prochaine étape de notre développement »

Philippe Oddo, Associé Gérant ODDO BHF, poursuit : « Nous sommes admiratifs de Wizbii qui a su développer son entreprise sur la cible exigeante que sont les étudiants et les jeunes diplômés. Son savoir-faire est par définition porteur d’enseignements pour comprendre les modes de communication des nouvelles générations et nous préparer à leur apporter les services adaptes ».