La startup, fondée en 2012, se distingue des autres acteurs du marché grâce à son offre complète et innovante de customer feedback management, capable de répondre à tous les besoins des entreprises en matière d’avis clients.

Son portefeuille clients regroupe des acteurs leaders du retail physique et commerce en ligne ainsi que des prestataires de services locaux aux particuliers et entreprises (immobilier, banque, assurance, salles de sport, ...)

Aujourd’hui, près de 90% des consommateurs lisent des avis clients en ligne avant un achat et 31% donnent leurs avis au moins une fois par mois sur des produits ou services achetés (sources Brightlocal et Ipsos). Pour automatiser la gestion de ce feedback, les entreprises étaient jusqu’à présent obligés de s’équiper de multiples solutions logicielles, répondant chacune à un besoin spécifique - logiciel d’enquêtes de satisfaction, outil de diffusion d’avis clients vérifiés, solution de gestion des avis clients publics (Facebook, Tripadvisor, Google Maps)...

WizVille se distingue en faisant le pari du tout-en-un, avec sa plateforme de Customer Feedback Management capable de répondre à l’ensemble de ces besoins. Une formule qui a déjà séduit 40 des plus grandes entreprises françaises, dont les groupes Total, Etam, Les Mousquetaires, 5àsec, Schmidt, Celio ou encore Invivo.

“L’expérience client est au cœur des préoccupations de la distribution : c’est le cœur de métier de WizVille. Les fondateurs connaissent très bien leur marché et leur produit est complet tout en restant simple d’utilisation. WizVille a démontré qu’elle pouvait devenir le leader dans la gestion de l’avis client”, déclare Anne-Sophie Nedellec, Investor chez Newfund.

Cette augmentation de capital doit permettre à WizVille d’accentuer sa présence commerciale en France et d’élargir son offre de services en accélérant le développement de nouvelles fonctionnalités logicielles. La startup recrute d’ores et déjà une dizaine de nouveaux collaborateurs - profils tech, commerciaux, administratifs et marketing - pour l’accompagner dans ce sens.

“Nous sommes ravis de voir un fonds d’investissement comme Newfund s’engager à nos côtés. Ils ont rapidement été convaincus par notre capacité à nous imposer sur notre marché et nous apportent des conseils à forte valeur ajoutée pour atteindre cet objectif.” explique Timothée de Laitre, CEO et fondateur de la startup. “Cette levée de fonds doit nous permettre de franchir de nouvelles étapes de croissance dès 2019. C’est un moyen pour nous d’accélérer le développement produit et la mise en place de nouveaux services pour nos clients, mais également d’envisager une expansion à l’international. Nous entamons dès à présent une série de recrutements pour nous aider dans ce sens.”