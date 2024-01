Les investisseurs européens bénéficieront de la réduction des frais sur l’ensemble de la gamme européenne d’ETP sur les cryptomonnaies de WisdomTree

WisdomTree a annoncé que les frais pour l’ETP WisdomTree Physical Bitcoin (325 [1] millions de dollars sous gestion) seront réduits de 0.95% à 0,35%. L’ETP deviendra ainsi le produit négocié en bourse (ETP) physiquement adossé au bitcoin le moins cher d’Europe ne pratiquant pas le prêt de cryptomonnaie, protégeant ainsi les investisseurs de risques additionnels.

Le changement du taux de frais sur encours (TFE) s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle tarification de l’ensemble de la gamme d’ETP sur les cryptomonnaies de WisdomTree dont les prix sont déjà parmi les plus bas d’Europe. Les nouveaux TFE seront effectifs au lundi 22 janvier 2024.

Les ETPs affectés sont : WisdomTree a été le premier émetteur d’ETP établi à offrir aux investisseurs européens une exposition physique aux cryptomonnaies de qualité institutionnelle, après le lancement de WisdomTree Physical Bitcoin en décembre 2019. WisdomTree dispose désormais d’une gamme réfléchie de huit ETP sur les cryptomonnaies adossés physiquement, cotés sur Deutsche Börse Xetra, la bourse suisse SIX et les bourses Euronext Paris et Amsterdam, offrant aux investisseurs européens un accès pratique aux cryptomonnaies via un véhicule établi, l’ETP.

Alexis Marinof, responsable Europe, WisdomTree, a déclaré : « La demande de clients particuliers et institutionnels pour les cryptomonnaies a de nouveau été un sujet de discussion important. Le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) au comptant sur le bitcoin aux États-Unis a suscité beaucoup d’attention en Europe, mais de nombreux investisseurs ignorent qu’ils peuvent accéder à la même exposition au comptant par le biais d’ETP adossés physiquement depuis 2019. Les investisseurs européens intéressés par une exposition au comptant sur le bitcoin ou à des cryptos spécifiques peuvent y accéder grâce à nos ETP de qualité institutionnelle et à faible coût, disponibles sur les principales places boursières européennes réglementées. »

Les ETP sur les cryptomonnaies physiquement adossés proposés par WisdomTree offrent aux investisseurs un moyen simple, sécurisé et peu coûteux de s’exposer à une gamme de cryptomonnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot et une sélection de paniers diversifiés. Les ETP permettent aux investisseurs d’accéder aux cryptomonnaies sans avoir besoin de les détenir directement, de conserver des clés d’accès privées ou d’interagir avec la blockchain ou l’infrastructure des cryptomonnaies. Les investisseurs ont également accès à des solutions de stockage de qualité institutionnelle sans avoir besoin de les mettre en place avec un dépositaire ou de maintenir un portefeuille numérique eux-mêmes.

Alexis Marinof a ajouté : "Le lancement d’ETF au comptant sur le bitcoin aux États-Unis contribue à l’évolution du marché des cryptomonnaies, car la classe d’actifs continue de se faire une place dans les portefeuilles des clients. L’activité diversifiée et évolutive de WisdomTree nous permet de proposer des ETP sur les cryptomonnaies avec des frais très compétitifs, tout en offrant des produits de qualité supérieure qui ne participent pas à la pratique risquée du prêt de cryptomonnaie. La classe d’actifs évolue et nous montrons la voie en Europe en réduisant les frais de nos ETP physiques sur les cryptomonnaies. Cette décision renforce notre engagement à répondre aux besoins des investisseurs grâce à des produits, un service client et une recherche d’excellente qualité."

La gamme d’ETP sur les cryptomonnaies de WisdomTree s’inscrit dans sa tradition d’innovation et bénéficie de l’expertise de la société en matière d’ETP adossés à des actifs physiques, acquise au cours de ses 20 années d’expérience dans la l’émission et la gestion d’ETP sur l’or physique.

Les ETP sur les cryptomonnaies européens de WisdomTree sont autorisés à la vente en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, au Luxembourg, en Pologne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et en Suisse.

Information produits – ETPs sur cryptomonnaies individuelles