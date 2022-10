Coté sur Börse Xetra et Borsa Italiana, WCAR vise à reproduire le cours et le rendement, avant imputation des frais de gestion, de l’indice WisdomTree Berylls LeanVal Global Automotive Innovators NTR (l’« Indice »).

Le total des frais sur encours de cet ETF s’élève à 0,45 %. Par ailleurs, WCAR sera coté sur le London Stock Exchange le 28 septembre 2022.

L’Indice réplique la performance d’entreprises internationales, actives dans le secteur de l’automobile et de la mobilité future et respectueuses des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.

L’innovation rapide dans le secteur des transports promet non seulement des solutions de pointe pour répondre aux besoins de mobilité en constante évolution dans le monde, mais aussi la décarbonisation d’un secteur qui est responsable d’environ 12 % des émissions de gaz à effet de serre [1].

« Le secteur de l’automobile et de la mobilité passe d’un écosystème traditionnel à un écosystème multimodal plus large qui utilise les nouvelles technologies et tente de décarboner les services de transport » a déclaré Christopher Gannatti, Responsable mondial de la recherche pour WisdomTree (« Global Head of Research, WisdomTree »). « Cette évolution sera le moteur de nouveaux investissements et, à terme, de la transformation du secteur. Ce contexte est favorable à la création d’un ETF offrant une exposition géographique et sectorielle diversifiée aux entreprises déjà actrices et identifie les entreprises vouées à bénéficier le plus de ces évolutions. C’est exactement le véhicule d’investissement que nous avons développé. »

Afin de créer WCAR, WisdomTree s’est associé avec Berylls Strategy Advisors (Berylls) et LeanVal Research (LeanVal). Fondée il y a plus de 10 ans, la société Berylls compte actuellement près de 200 salariés. Elle met en lumière les tendances qui façonnent l’avenir du secteur de l’automobile et de la mobilité. L’expertise de Berylls lui permet de développer des stratégies pour le compte de ses clients. Elle aide ainsi ses clients à se forger une opinion « bottom-up » sur l’univers des sociétés vouées à bénéficier des méga-tendances de l’automobile et de la mobilité. Fondé en 2017, LeanVal possède une expertise pointue en termes d’analyse, de valorisation et de sélection de valeurs ainsi que dans la conception de stratégies actions basées sur des données de grande qualité.

L’indice s’appuie sur l’expertise pointue de Berylls et prend en compte le caractère innovant ainsi que la position des entreprises sur la chaine de valeur. Les entreprises qui le composent font l’objet d’une sélection en fonction de leur solidité financière, cette dernière étant évaluée sur la base de recherches réalisées par LeanVal. Ces mesures garantissent la robustesse de l’indice en termes d’orientation sectorielle et de performance financière.

« Nous avons développé une gamme de stratégies thématiques primées grâce à nos partenaires experts qui sont à la pointe de leurs secteurs respectifs » a tenu à ajouter Alexis Marinof, Responsable pour l’Europe de WisdomTree.

« À l’occasion de la création de ce nouvel ETF, nous nous sommes associés avec les experts de Berylls et LeanVal pour développer un indice qui offre une vision globale du secteur automobile actuel, mais également de l’avenir du secteur mondial de la mobilité. Ce lancement renforce notre engagement en faveur d’expositions thématiques distinctives et hautement ciblées qui sont uniques en leur genre. Notre approche continue d’attirer les investisseurs désireux d’aller au-delà des indices traditionnels afin de diversifier leur portefeuille. »

L’Indice répliqué par WCAR est le premier indice ciblé couvrant l’ensemble de l’écosystème automobile et de la mobilité. Il tient compte des stratégies futures des 100 entreprises cotées les plus prometteuses. L’indice se compose des segments suivants du secteur de l’automobile et de la mobilité : les équipementiers, les fournisseurs, les concessionnaires automobiles, les prestataires de services de mobilité et les fournisseurs d’infrastructures. Ainsi, cet ETF peut exploiter les 4 méga-tendances qui contribuent à la transformation du secteur de l’automobile et de la mobilité : la connectivité, la conduite autonome, la mobilité partagée et l’électrification.

Connectivité : les véhicules connectés amélioreront non seulement la communication à bord, mais en feront également un autre périphérique qui facilite l’échange de données entre le véhicule et son environnement. Nous assistons à des changements technologiques qui aboutissent à la construction de véhicules autour de leurs logiciels afin de débloquer de nouvelles fonctionnalités pour les conducteurs.

Conduite autonome : parmi les avantages de la conduite autonome figurent notamment la sécurité, l'économie de carburant, la réduction des coûts et la libération du temps de conduite. En plus de son utilisation dans les véhicules de transport de personnes, la conduite autonome offre de nouvelles solutions pour le transport routier longue distance, la logistique du dernier kilomètre et les transports publics.

Mobilité partagée : la mobilité partagée offrira une alternative aux besoins de mobilité des consommateurs de plus en plus affectés par la congestion des villes. Elle permettra non seulement de réduire les factures des habitants et des urbanistes, mais également de protéger l'environnement en réduisant les émissions.

Électrification : les véhicules électriques alimentés par des batteries pourraient représenter 53 % des ventes de véhicules de transport de personnes à l'échelle mondiale en 2034 (contre 6 % en 2021) et 73 % d'ici 2040 [2]. Les avantages environnementaux de ces derniers continueront d'inciter les gouvernements à favoriser cette technologie.

WCAR est le 9ème ETF de la gamme d’actions thématiques de 1,1 milliard de dollars [3] de WisdomTree qui se compose des ETF suivants : WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI), WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD), WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT), WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR), WisdomTree BioRevolution UCITS ETF (WDNA), WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (WTRE), WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY) et l’ETF lancé récemment et baptisé WisdomTree Blockchain UCITS ETF (WBLK).

WCAR est enregistré à la vente en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.