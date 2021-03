Wipro Limited, une société mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l’information, du conseil et des services de gestion des processus d’entreprise, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition de Capco, une société mondiale de conseil en gestion et en technologie qui fournit des services numériques, de conseil et de technologie aux institutions financières en Amérique, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Capco, dont le siège social est à Londres, compte parmi ses clients de nombreux grands noms du secteur des services financiers. Au cours des 20 dernières années, la société a travaillé en étroite collaboration avec des chefs d’entreprise, notamment des conseils d’administration et des cadres supérieurs dans les secteurs de la banque, des marchés de capitaux, de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de l’assurance. Elle est largement reconnue pour son expertise approfondie dans le domaine et le conseil, ses offres en matière de risques et de réglementation et son leadership éclairé en ce qui concerne les principaux défis et opportunités technologiques de l’industrie. En outre, Capco offre ses services à des clients du secteur de l’énergie et du commerce de matières premières.

Capco dispose d’une équipe de direction expérimentée et de plus de 5 000 consultants en affaires et en technologie, répartis sur plus de 30 sites dans le monde, qui soutiennent les clients grâce à leurs connaissances spécialisées, leur approche entrepreneuriale et leur souci d’excellence.

Cette acquisition fera de Wipro l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de services de conseil, de technologie et de transformation de bout en bout pour le secteur des services bancaires et financiers. En combinant les capacités de Wipro en matière de conception stratégique, de transformation numérique, de cloud, de cybersécurité, de services informatiques et opérationnels avec la force de Capco dans le conseil, les clients auront accès à un partenaire capable de fournir des solutions intégrées et sur mesure pour les aider à alimenter leur croissance et à atteindre leurs objectifs de transformation.

Thierry Delaporte, PDG et directeur général de Wipro Limited, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir chez Wipro l’équipe de direction et les employés de Capco, ainsi que ses clients internationaux. Ensemble, nous pouvons proposer à nos clients des services de conseil et de transformation technologique haut de gamme, ainsi que des offres opérationnelles. Wipro et Capco partagent des modèles commerciaux et des valeurs directrices fondamentales complémentaires, et je suis certain que nos nouveaux collègues de Capco seront fiers d’intégrer Wipro".

Lance Levy, PDG de Capco, a déclaré : "Nous sommes très heureux de rejoindre nos nouveaux collègues chez Wipro. Ensemble, nous offrirons des solutions transformationnelles de bout en bout sur mesure, désormais propulsées par une technologie innovante, afin de créer un nouveau partenaire de premier plan dans le secteur des services financiers. Nous sommes impatients de tirer parti des capacités complémentaires et des cultures similaires des deux entreprises pour faire évoluer notre secteur et offrir des opportunités passionnantes à nos clients et nos collaborateurs".

L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2021.