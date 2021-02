WiSEED, plateforme leader dans l’investissement participatif, annonce avoir recruté Pierre Merlet en tant que Chief Digital Officer. Il intègre à cette occasion le Comité Exécutif de WiSEED, présidé par Nicolas Sérès, et aura notamment pour mission l’industrialisation des process et la R&D de la plateforme, dans un environnement technologique et réglementaires de plus en plus exigeants.

Diplômé de l’ECE Paris (Major ingénierie financière) et de l’University of California Irvine, Pierre Merlet était auparavant Chief Technology Officer de Bolden après avoir exercé des fonctions d’ingénieur financier chez Thomson Reuters et débuté sa carrière comme business analyst chez KPDP Consulting.

L’arrivée chez WiSEED de cette figure reconnue du monde de la technologie va permettre au groupe de répondre aux défis des années à venir. Plateforme leader dans le crowdfunding avec plus de 150 000 utilisateurs, WiSEED est confronté au traitement d’une quantité croissante de data et de problématiques technologiques comme réglementaires. Pierre Merlet, dont les responsabilités sont transversales au niveau du groupe, pourra s’appuyer sur une équipe de 7 développeurs. Ses missions portent en particulier sur des thématiques en lien avec l’industrialisation des processus : simplification d’utilisation de la plateforme, réduction des traitements manuels des dossiers, automatisation de certaines parties du Support client, scalabilité des solutions technologiques, etc. Côté R&D, il sera en charge des développements technologiques dans le cadre de nouveaux produits et services.

« Notre but est de fournir l’expérience utilisateur la meilleure possible, simple et efficace, que l’on s’adresse à nos investisseurs, nos entrepreneurs, nos apporteurs d’affaires ou à nos équipes internes », commente Pierre Merlet, Chief Digital Officer de WiSEED.

« WiSEED est leader dans un secteur où les évolutions réglementaires et technologiques sont constantes. Cela implique une mise à niveau permanente de notre plateforme et forte une capacité d’adaptation des équipes. L’arrivée de Pierre Merlet, un spécialiste reconnu de l’univers des fintech, illustre notre volonté de maintenir et renforcer le savoir-faire unique de WiSEED sur le marché du financement participatif qui est encore beaucoup évoluer dans les prochaines années », se félicite Nicolas Sérès, Président de WiSEED.