WiSEED, plateforme leader dans le financement participatif et l’investissement digital, annonce une sortie positive pour l’une de ses participations après l’acquisition de la société toulousaine MyFeelBack par SKEEPERS (ex-Net Reviews), groupe international basé à Marseille, qui souhaite ainsi renforcer son offre pour son expansion à l’international et pour adresser les nouveaux usages digitaux.

Fondée en 2012, MyFeelback est rentable et en croissance depuis ses débuts. Spécialiste de la voix du client, la société a développé une solution logiciel SaaS (Software as a service) d’enrichissement de la connaissance client qui collecte, analyse et exploite les données client en temps réel et sur tous les canaux. Sa solution permet notamment aux marques de collecter et d’activer les « feedbacks » consommateurs sur tous les points de contact (boutique, site web, app, etc.).

MyFeelBack a levé 350 000€ en 2014 sur la plateforme WiSEED. Les termes financiers de l’acquisition par SKEEPERS n’ont pas été dévoilés mais l’opération a permis aux WiSEEDers de générer un retour sur investissement positif avec un multiple supérieur à deux.