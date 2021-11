700K€ investis au capital de trois sociétés : Spartha Medical, Fibermetrix et Qaelon Medical. Deux start-up présélectionnées pour un 2nd tour de financement : Braintale et Dianosic. Ouverture d’une nouvelle collecte afin de lever au moins 300K€ et de porter l’encours total du WiCLUB Santé à 1M€.