WiSEED, acteur de référence du crowdfunding en France, annonce le lancement du WiCLUB Économie Bleue - un club d’investissement participatif (Club Deal), réunissant dans un véhicule financier ad-hoc des WiSEEDers souhaitant investir dans un portefeuille de plusieurs start-up. Le WiCLUB Économie Bleue aura pour objectif de promouvoir l’innovation maritime et d’accompagner les projets collaboratifs des Pôles Mer Bretagne Atlantique et Méditerranée, forts de 854 membres, 959 projets labellisés et près de 2,4 milliards d’euros d’investissement réalisés en R&D.

Ouvert à tous les investisseurs, après inscriptions sur la plateforme WiSEED, le WiCLUB Économie Bleue permet d’accéder, via une souscription unique de 1 000€, à des placements au capital de sociétés proposées par un Comité de Sélection constitués de représentants des Pôles Mer, d’un représentant de WiSEED et d’experts indépendants. Ces projets sont audités au préalable par les analystes de WiSeed et validés in fine par un sondage auprès des actionnaires du WiCLUB Économie Bleue.

Les 6 projets déjà prés sélectionnés et en vote sont les suivants :

• ECOSYNIA : Basée à Gardannes (13), cette entreprise conçoit, produit et distribue des extraits issus des microalgues, notamment la spiruline, proposés en tant qu’ingrédients naturels biologiques et 100% français, dans le domaine des compléments alimentaires et des cosmétiques.

• MALORIC : Cette société bordelaise conçoit des ailes de traction auxiliaires qui utilise l’énergie éolienne, pour réduire la consommation de carburant des navires de pêche et leurs émissions de gaz à effet de serre.

• SOLARINBLUE : Basée en France et en Inde, SolarInBlue conçoit des flotteurs équipés de panneaux solaires et une solution d’ancrage afin d’installer de grandes centrales photovoltaïques en pleine mer.

• SEATURNS : Basée à Bordeaux, cette société développe une solution intelligente qui produit de l’électricité à partir de l’énergie des vagues, à destination des marchés industriels de l’électricité, du dessalement d’eau de mer et de la production d’hydrogène.

• ECOPLAGE développe une technologie de drainage de plage qui permet de lutter contre l’érosion et de produire de l’eau de mer filtrée pour des applications multiples : production d’eau potable, thalasso thermie, thalassothérapie, aquaculture, etc.

• GSA MARINE (by Green Systems Automotives) : Basée à Aix-en-Provence, Green Systems Automotives a conçu un dispositif adaptable de conversion aux biocarburants (technologie Flexfuel) à destination des flottes actuelles de bateaux et motos-marine à moteurs thermiques.

Économie Bleue est le 5ème WiCLUB créé par WiSEED après les récents lancements de WiCLUB Immobilier 1 et 2, du WiCLUB Santé 1 et 2 et du WiCLUB Agritech. Il complète l’offre de Club Deal en proposant des investissements dans un secteur clé de la transition environnementale. Alors que la France dispose du second espace maritime mondial avec plus de 11 millions de km² sur toutes les mers, et tous les océans, le monde maritime joue un rôle prépondérant dans la préservation de notre environnement et notre indépendance sur des secteurs aussi variés que l’énergie, le transport, la biotechnologie. L’offre de Club Deal couvrant désormais 3 secteurs, permet de répondre à la demande croissante des WiSEEDers de se constituer un portefeuille diversifié tant en termes d’actifs que de répartition des risques.

Mathilde Iclanzan, Directrice Générale de WiSEED, déclare : « Nous poursuivons le développement de notre offre de Club Deal, avec la création du WiCLUB Économie Bleue qui permettra à nos membres d’investir dans un domaine, l’innovation maritime, porteur de croissance et de réponses prometteuses aux enjeux de la transition énergétique et de la préservation de l’environnement, dont WiSEED a fait une priorité de sa politique d’investissement. Nous sommes également fiers d’innover, une fois encore, dans notre métier, le crowdfunding, en rendant accessible aux particuliers dès 1000€, une offre large de Club Deal. Ces outils d’investissement, longtemps réservés aux investisseurs avertis, représentent un levier puissant pour l’amorçage des start-ups autant qu’un outil de maitrise du risque pour les investisseurs. »

Engagé depuis 2008 dans l’accompagnement de start-up innovantes et de PME en croissance rapide, WiSEED a déjà contribué, via sa plateforme, au financement de deux entreprises françaises emblématiques du secteur de l’innovation maritime :

NEOLINE : entreprise nantaise, leader de la filière française du transport maritime à voile qui œuvre au déploiement à grande échelle des cargos voiliers.

SABELLA : acteur pionnier et référent des technologies hydroliennes sous-marines (production d’électricité à partir des courants sous-marins), fondé en 2008 et basé à Quimper.