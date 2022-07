WiSEED, plateforme leader en investissement digital, ouvre une collecte pour le FCPR ECO Responsable, le premier fonds français de capital investissement agréé prenant des engagements significatifs en matière d’ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), dans la sélection et l’accompagnement de ses participations. Lancé par Smalt Capital, le FCPR ECO Responsable cible des PME matures avec des critères de sélection financiers et extra-financiers. Il dispose d’une garantie partielle du capital à hauteur de 30% des sommes investies (hors droits d’entrée), avec un ticket d’entrée de 1,000€, étant précisé que le fonds reste soumis à un risque de perte en capital.

Forte de son expérience en financement d’entreprises non cotées (plus de 400 entreprises financées et plus d’un milliard d’euros de véhicules gérés ou conseillés depuis l’origine), Smalt Capital a souhaité lancer cette solution d’investissement innovante et accessible au plus grand nombre, dans un contexte post-crise sanitaire.

La stratégie d’investissement du FCPR ECO Responsable s’appuie sur deux convictions de gestion fortes de la part de Smalt Capital

Le capital investissement à un rôle majeur à jouer dans la reprise économique en accompagnant le développement des PME du territoire, Les sociétés engagées dans une démarche d’amélioration de leur politique ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) sont celles qui présentent les meilleures perspectives de pérenniser leur croissance.

Le fonds a vocation à investir dans un portefeuille de 8 à 15 entreprises qui, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, mettent en œuvre des actions en vue d’améliorer la prise en compte de critères ESG.

Ainsi, le processus de sélection intègrera des critères ESG. La stratégie du fonds est d’accompagner des entreprises présentant des fondamentaux jugés solides par Smalt Capital et s’étant engagées dans une démarche responsable.

L’objectif du FCPR ECO Responsable est de réaliser 50% des investissements aux côtés de fonds professionnels y compris ceux gérés par Smalt Capital. Au moins 60% des investissements sont orientés vers des entreprises de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur dans des secteurs d’activité tels que, à titre d’exemple et de manière non exhaustif, les biens de consommation, la dépendance santé, l’industrie ou la promotion des logements sociaux. Par ailleurs, l’actif du fonds sera investi à 90% dans des entreprises ayant une démarche ESG et dans des OPC ayant un label ISR ou respectant les critères du label ISR.

Pour la gestion de ce nouveau fonds, Smalt Capital s’appuie sur son expertise technique acquise au cours des 22 dernières années, sur son équipe d’investisseurs engagés et responsables ainsi que sur son solide réseau pour sélectionner et accompagner les dirigeants des entreprises investies.

L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que son argent est bloqué pendant une durée de 7 années minimum et jusqu’à 10 années maximum sur décision de la Société de Gestion. Le Fonds Commun de Placement à Risques est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement à Risques décrits à la rubrique « profil de risques » du règlement.

Mathilde Iclanzan, Directrice Générale de WiSEED, déclare : « Nous poursuivons avec Smalt Capital et le FCPR ECO Responsable, l’extension de notre offre d’OPC, avec des produits d’épargne et d’investissement résolument engagée au service de la responsabilité sociétale et environnementale. Le FCPR ECO Responsable est un outil au service du développement des PME des territoires, via un financement en capital. Selon nous, il représente aussi un véhicule d’investissement attractif pour nos WiSeeders. »

Nicolas Bolon, Directeur du Développement de Smalt Capital commente : « Ce nouveau partenariat avec WiSEED s’inscrit pleinement dans nos convictions d’investisseurs engagés : rendre le capital investissement accessible à tous et au plus grand nombre. Nous sommes ravis de la confiance accordée par ce nouveau partenaire digital très dynamique ! »