MagIA diagnostics développe un mini-laboratoire portable qui réalise, en 20 minutes et à partir d’une seule goutte de sang, un panel complet d’analyses des infections sexuellement transmissibles (hépatite B, hépatite C, VIH)

WiSEED, plateforme leader en investissement digital, lance une collecte au be ?ne ?fice de MagIA diagnostics, entreprise grenobloise (38) qui développe de nouveaux outils pour améliorer le dépistage des maladies infectieuses et la prise en charge des patients.

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont une des priorités mondiales de santé publique. Les chiffres de l’OMS révèlent que près de 40 millions de personnes vivent avec le VIH/Sida, 1,8 millions de personnes décèdent des hépatites virales et du VIH et plus de 300 millions de personnes ignorent encore leur infection. Ce constat constitue un enjeu majeur de santé publique. La stratégie mondiale élaborée par l’OMS vise à dépister plus de 90% des personnes ayant le VHB, le VHC et le VIH d’ici 2030.

En s’appuyant sur une expertise unique en micromagnétisme appliquée à la biologie, issue de 15 ans de recherche au CNRS, MagIA diagnostics a développé un mini-laboratoire portable qui réalise, en 20 minutes, à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt, jusqu’à 6 analyses biologiques.

La solution MagIA, développée pour répondre aux principales problématiques du diagnostic Point-of-Care (POC), est une technique d’immunodosage à faible coût (compétitif par rapport aux tests-bandelettes) et facile d’utilisation (rapide, sans lavage, multiparamétrique et sensible) qui repose sur l’utilisation de nanoparticules magnétiques et de micro-aimants.

MagIA diagnostics a fait le choix de développer en premier lieu une solution (Kit IBC©) dédiée au dépistage combiné des trois IST les plus mortelles : le VIH et les hépatites virales B et C (VHB et VHC). Ce premier kit sera d’abord destiné aux centres de dépistage en Europe puis aux Etats-Unis qui dépistent près de 10 millions de personnes annuellement, au travers de 4.000 centres de dépistage et centres communautaires déjà en 1ère ligne du dépistage. Un marché sur lequel la société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires, à maturité, d’environ 100M € (vente de cartouches et mise à disposition/vente de lecteurs).

Une première campagne de financement WiSEED en 2020 a très largement contribué au développement du projet et à l’amélioration de son dispositif. Les fonds collectés ont permis l’élaboration de prototypes fonctionnels aux performances analytiques permettant d’appréhender avec confiance la phase de validation clinique ainsi que la mise en place d’une ligne pilote de production opérationnelle.

La collecte actuellement en cours sur la plateforme WiSEED a pour objectif de lever 500 000 €, afin d’accélérer la phase de validation clinique, de certification CE et de commercialisation du projet porté par MagIA diagnostics.

Le projet est réalisable à partir de 300 000 € collectés et le ticket minimum est de 100 €.

« Nous sommes ravis de recourir à la plateforme WISEED et à sa communauté pour cette 2ème collecte. Les fonds collectés en 2020 lors de la 1ère collecte nous ont permis de faire des progrès substantiels dans le développement de notre solution. C’est pour financer ces phases cliniques, en vue du marquage CE, que nous réalisons cette nouvelle levée de fonds qui viendra compléter l’apport en capital auquel vient de contribuer nos actionnaires privés historiques. Leur support vient valider les avancées du projet et les efforts consentis depuis le début de l’aventure, avec la même ambition : rendre plus accessible le dépistage pour une meilleure gestion des épidémies et une intégration plus efficace des patients aux parcours de soins. », déclare Cédric Bruix, Directeur Général de MagIa Diagnostics.

Mathilde Iclanzan, Directrice Générale de WiSeed commente : « Nous sommes heureux d’accompagner MagIA diagnostics qui évolue dans un secteur à forte croissance et à impact positif où WiSEED renforce continuellement son empreinte. MagIA diagnostics est un dossier qui présente plusieurs atouts clés : sa technologie est unique et répond à un besoin médical non-satisfait majeur, son stade de développement est avancé et le potentiel pour des applications futures est très attractif, au-delà du champ des IST. »