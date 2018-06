Le fonds, qui a été sursouscrit, a déjà clôturé largement au-dessus de son objectif initial de $140 millions de dollars US.

Il accompagnera une vingtaine de nouvelles entreprises avec un investissement initial de $1 à $6 millions. White Star Capital continuera de se concentrer sur les entreprises pour lesquelles l’utilisation de la data constitue un avantage concurrentiel majeur et où l’expérience opérationnelle et la présence du fonds permettent d’aider les entreprises à se déployer à l’échelle internationale.

White Star Capital a déjà commencé à investir à partir de son deuxième fonds et a dirigé ou codirigé des investissements dans huit sociétés à ce jour. Les investissements réalisés (de Seed à Series B) comprennent les fintech et insuretech Borrowell (Canada) et Clark (Allemagne) ainsi que des modèles de commerce disruptifs Vention (Canada), Meero (France) et Butternut Box (Royaume-Uni). Le fonds a également investi dans les sociétés de santé numérique Echo (Royaume-Uni) et Dialogue (Canada) ainsi que dans la société DaaS Unacast (USA).

White Star Capital a réuni une base mondiale d’investisseurs nord-américains, européens et asiatiques au sein de son deuxième fonds. Ces investisseurs comprennent des investisseurs institutionnels dont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Fonds de solidarité FTQ (FSTQ), la Banque de développement du Canada (BDC), Korea Venture Investment Corporation (KVIC), Investissement Québec, Groupe Arkea, Mizuho Securities, Swen Capital Partners, Isomer Capital, Walter Financial, Clerville Investment Management, Teramis Capital, Simone Investments et Portag3 Ventures ainsi que de groupes internationaux comme Veolia, La Capitale, Groupe ADP, Ubisoft, et Unisys, via Canal Ventures.

Ce nouveau fonds fait suite au premier fonds de $70 millions levé par White Star Capital pour lequel les investissements avaient démarré en 2014.

Avec ce premier fonds, les équipes de White Star Capital ont constitué un track record de qualité en matière d’investissement dans les entreprises en phase de démarrage, avec des investissements dans 26 sociétés, qui ont levé plus de $650 millions de financement total, employant 1 600 personnes dans près de 20 pays différents.

Depuis le lancement de son premier fonds, White Star Capital a considérablement étendu sa présence internationale. Au-delà des bureaux existants à Londres, New York et Montréal, un nouveau bureau ouvre à Paris, dirigé par Eric Martineau-Fortin, Managing Partner et cofondateur, qui quitte New-York pour s’installer à Paris.

White Star Capital a été fondé par Eric Martineau-Fortin, banquier d’affaires spécialiste du secteur de la tech, Jean-François Marcoux, ancien co-fondateur de l’éditeur de jeux mobiles Ludia, et Christian Hernandez Gallardo, ancien dirigeant de Facebook. White Star Capital a récemment nommé Lylan Masterman, informaticien, ancien dirigeant de Microsoft et Kauffman Fellow, associés du bureau de New York, et nommé Matthieu Lattes, auparavant entrepreneur et spécialiste du venture capital chez Rothschild, associé de son nouveau bureau parisien.

White Star Capital a également recruté en tant qu’associés venture au sein de son équipe deux nouveaux professionnels expérimentés, Shun Nagao à Tokyo et Sep Alavi, un investisseur reconnu dans le domaine des fintechs, à New York. Une équipe de douze professionnels de l’investissement soutient les associés dans ses cinq bureaux. Tous les membres de l’équipe White Star ont une expérience entrepreneuriale et opérationnelle, ayant fondé et développé à une échelle internationale des entreprises technologiques.

Eric Martineau-Fortin, co-fondateur et Managing Partner, déclare : "Nous avons délibérément recherché une base d’investisseurs diversifiée et mondiale pour notre deuxième fonds, dont beaucoup étaient déjà investisseurs dans notre premier fonds, et nous tenons à les remercier pour leur soutien renouvelé. Notre équipe en pleine croissance possède une vaste expérience opérationnelle et nous sommes passionnés par le soutien aux entrepreneurs visionnaires avec une ambition véritablement mondiale. L’internationalisation représente une énorme opportunité pour de nombreuses entreprises à forte croissance et notre portée mondiale nous permet de soutenir les entreprises qui cherchent à se développer en dehors de leur marché national. Nous devenons des partenaires actifs de tous les entrepreneurs que nous accompagnons et le nouveau fonds nous permettra d’aider encore plus d’entreprises à réaliser leur potentiel".

Christian Dubé, vice-président exécutif, Québec, à la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, a déclaré : « Cet investissement est cohérent avec notre stratégie de financement et notre volonté de soutenir le développement international d’entreprises innovantes ayant recours à des technologies disruptives. De plus, la CDPQ est ravie de collaborer avec l’équipe de White Star Capital qui dirige ses opérations canadiennes à l’Espace CDPQ, situé à la Place Ville Marie à Montréal. »

Alain Denis, premier vice-président, Innovation, Fonds de Solidarité FTQ a déclaré : « Avec un nouveau fonds bien capitalisé, White Star est un gestionnaire en pleine croissance avec une forte présence dans le monde entier, y compris à Montréal. Sa volonté d’ouvrir les marchés internationaux aux start-ups est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs au Canada et ailleurs dans le monde. White Star apportera les capitaux indispensables aux entreprises qui cherchent à compléter leur financement de Série A. »

Ronan Le Moal, Directeur Général Adjoint du Groupe Arkéa, a déclaré : « Le groupe ARKEA est très fier et enthousiaste de soutenir l’établissement de White Star Capital en France. La rigueur et l’expertise reconnues de l’équipe dans l’écosystème numérique et technologique assureront à White Star Capital un succès significatif sur le marché français. »

Un porte-parole de Mizuho Securities a déclaré : « White Star Capital est l’un des fonds de capital-risque les plus internationalisés au monde. Leurs antécédents et leur empreinte multinationale exceptionnels, en particulier dans les régions transatlantiques, leur confèrent une valeur unique au sein des principaux écosystèmes de start-ups du monde. Nous sommes très reconnaissants de jouer un rôle significatif dans leur parcours, en servant de phare en Asie, y compris au Japon. »

Joe Schorge, associé directeur général d’Isomer Capital, a déclaré : « En tant que fonds européen axé sur l’investissement technologique en phase de démarrage, nous suivons plus de 500 sociétés de capital-risque et nous étions fiers de soutenir White Star Capital dans son premier fonds, et de le faire à nouveau pour son nouveau fonds. L’expérience opérationnelle de l’équipe s’est avérée très utile, car elle aide ses fondateurs à se développer et à s’internationaliser au-delà de leur marché national. »