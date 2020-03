Wellium, acteur expert de la télémédecine, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Advent France Biotechnology et du groupe MACSF, premier assureur des professionnels de santé. Les fonds vont servir à supporter la croissance et le déploiement de son outil de téléconsultation Leah au niveau national.

Wellium : l’innovation au service de l’accès aux soins pour les français

Acteur expert de la télémédecine depuis 2016, la société Wellium s’est d’abord fait connaître grâce à un premier produit nommé Feelae, une application de téléconsultation hors parcours de soins pour les particuliers. Depuis deux ans, l’entreprise continue son expansion et se concentre sur Leah, un outil en ligne à destination des médecins libéraux et des établissements de santé, intégrant la téléconsultation avec leurs patients dans le respect du parcours de soins.

Advent France Biotechnology : une très forte expérience dans le secteur de la santé

Advent France Biotechnology (AFB) est un fonds d’investissement expert en matière d’innovation médicale. Ses nombreux investissements dans les secteurs des nouvelles technologies et de la recherche médicale témoignent de sa connaissance du domaine. Cet acteur est le soutien idéal pour Leah, dans un contexte de mise à contribution de la technologie au service de l’accès aux soins.

MACSF, premier assureur des professionnels de santé est un accompagnateur de la première heure

Suite au partenariat annoncé en mai 2019, la MACSF confirme sa prise de position autour de la téléconsultation en réitérant sa confiance pour Leah. Actrice des évolutions technologiques majeures qui impactent les pratiques au sein du secteur de la santé, Leah porte une attention particulière aux besoins des praticiens, au respect de la réglementation et de la déontologie médicale, ainsi qu’à la sécurisation des données de santé.

Alban de Crémiers, CEO de Wellium, commente ainsi : “C’est une grande fierté de faire rentrer Advent France Biotechnology à notre capital pour développer Leah. Ce fonds de référence va participer aux côtés de Wellium à la grande aventure de la téléconsultation en France qui répond à un besoin majeur de permettre aux praticiens et aux établissements de soins d’améliorer le suivi de leurs patients. Associer ainsi nos compétences nous offre de formidables perspectives de développement dans ce domaine si essentiel pour le quotidien des Français.”

Alain Huriez, Président et Associé Gérant chez AFB ajoute : “Chez Advent France Biotechnology, nous sélectionnons et finançons des innovations dans le domaine de la santé susceptibles de conduire à une meilleure prise en charge des patients. Avec Wellium et sa solution de téléconsultation Leah, nous trouvons une offre digitale très pertinente et modulaire qui peut s’imposer rapidement comme un standard sur son marché ainsi que des compétences entrepreneuriales remarquables.”

Nicolas Gombault, Directeur Général Délégué de MACSF déclare : “MACSF est fréquemment sollicitée pour financer des solutions de e-santé. Nous nous intéressons particulièrement à tout ce qui peut contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail de nos clients sociétaires, dans le respect de la déontologie et de la réglementation en vigueur. C’est tout naturellement que nous avons retenu Wellium pour la solution de téléconsultation de Feelae et Leah, dont l’intérêt ne peut être que plus prégnant en ces moments marqués par le coronavirus.”

Stanislas Subra, Responsable des investissements en capital risque de MACSF ajoute : “L’équipe de Wellium a démontré sa capacité à construire une solution que nous avons choisie pour ses standards les plus exigeants du marché et nous sommes heureux d’accompagner Advent sur ce tour pour soutenir la croissance de la société.”