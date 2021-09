L’entreprise française de e-santé Wefight développe des applications gratuites pour aider les patients atteints de maladies chroniques et de cancers. Son objectif est de rendre accessible à ces derniers - et à leur entourage - un maximum d’informations sur leur pathologie à tout moment. Digital Health Ventures, Impact Partners, mais aussi ses investisseurs historiques Investir&+ et les Business Angels du réseau BADGE accompagnent Wefight dans cette levée de fonds.

Wefight, au service du savoir patient

Fondée en 2017 par Benoît Brouard, pharmacien des hôpitaux et Pierre Nectoux, ingénieur de l’Ecole Centrale, Wefight et sa série d’applications Vik, ont pour vocation d’accompagner les patients et leurs proches tout au long de leur parcours de soin. Aujourd’hui, 15 applications Vik sont déjà disponibles et adressent entre autres des maladies comme la dépression, l’asthme, les cancers du sein, de l’ovaire, de la prostate, etc. Basées sur l’intelligence artificielle, ces applications répondent aux questions des patients et de leurs proches en temps réel, et donnent accès à de nombreux outils et services pour mieux comprendre leur maladie (articles et témoignages patients, rappel de traitements, etc.). De plus, les réponses des Vik sont rédigées en combinant savoir médical et savoir patient (toute la connaissance qu’un patient a accumulée au cours de son parcours de soin) qu’il est crucial de conserver et de partager au plus grand nombre.

Se déployer pour se rapprocher des patients et de leurs besoins

Déjà présent dans 5 pays en Europe et au Canada, cette levée de fonds va permettre à Wefight d’élargir sa présence en Europe et à l’international avec notamment la création d’un bureau à Berlin, mais aussi de développer de nouveaux marchés comme les Etats-Unis et l’Amérique Latine.

Les fonds serviront également à développer de nouveaux Vik pour couvrir le plus grand nombre de maladies chroniques et à perfectionner l’intelligence artificielle des applications (déjà plus de 5 millions de réponses apportées aux patients à ce jour). Ils permettront aussi d’enrichir l’écosystème Vik avec de nouveaux produits complémentaires comme MedVik, une plateforme de télé-suivi qui permet aux professionnels de santé de suivre l’état de santé de leur patient à distance. Un premier pas vers le développement d’algorithmes pour prévenir les complications et les rechutes des patients.

Côté recrutement, Wefight accompagne sa croissance en structurant ses équipes et en intégrant de nouveaux talents. Le nombre de salariés a déjà été multiplié par deux entre 2020 et 2021 et devrait dépasser la centaine d’employés d’ici fin 2022.

Wefight, Digital Health Venture et Impact Partners : une collaboration naturelle

Grâce à son modèle, ses ambitions et de nombreux partenariats tissés avec les laboratoires pharmaceutiques, Wefight a su convaincre deux nouveaux fonds d’investissement, ayant la même vision et les mêmes valeurs, de se lancer dans l’aventure à ses côtés :

Digital Health Ventures, fonds de capital risque dédié aux solutions digitales de santé à destination des patients,

Impact Partners, première plateforme d’investissement européenne dédiée à l’impact.

Le fonds Investir&+ et les Business Angels du réseau BADGE ont réitéré leur confiance et ont réinvesti pour ce second tour de table. Les fonds Angels Santé et MELIES Business Angels, investisseurs historiques, continuent quant à eux d’apporter leur soutien et leur expérience à Wefight en la personne de Stéphane Loze (Angels Santé) qui représentera l’ensemble des Business Angels au board Wefight. Wefight a été accompagné tout au long de la levée par SE13 Advisors, cabinet de conseil en Venture et Private Equity.

“Wefight est une entreprise à dimension internationale avec un impact social fort. Le choix d’avoir Digital Health Ventures et Impact Partners à nos côtés nous permet d’accélérer notre expansion internationale tout en gardant le patient au centre de chacune de nos actions.” déclare Benoît Brouard, co-fondateur de Wefight.

“L’équipe Wefight a développé un produit intuitif basé sur l’IA qui répond à la fois aux besoins des patients et à celui des professionnels de santé. Nous sommes particulièrement impressionnés par la croissance rapide et la valeur ajoutée qu’a su créer l’équipe jusqu’à présent. DHV est fier de participer à l’aventure Wefight et d’accompagner l’équipe dans sa croissance et son développement international.” confie Guido Hegener, Managing Partner of Digital Health Ventures.

“La forte croissance des cancers et des maladies chroniques est un problème social majeur. Les solutions proposées par Wefight contribuent à améliorer les traitements des patients tout en conservant une éthique et un impact social fort. Avoir associé à ces solutions un business model viable et ambitieux nous a convaincu de rejoindre l’aventure.” indique Zoé Constantin, Directrice d’Investissement chez Impact Partner.

“Investir&+ accompagne Wefight depuis leur première levée de fonds en 2019. Nous sommes très fiers de voir le chemin parcouru par l’équipe depuis ! Nous avons décidé de nous réengager à leurs côtés afin de continuer à les soutenir dans leur belle mission qu’est d’aider des milliers de patients à travers le monde à mieux vivre avec leurs maladies.” déclare Mari Kameyama, Impact VC chez Investir&+.

“Avec Angels Santé, BADGE et MELIES Business Angels, nous sommes très fiers d’avoir accompagné la startup sur ses premières années et surtout très fiers de son développement exponentiel en peu de temps ! Le compagnon virtuel Vik dans une pathologie donnée est une vraie aide pour optimiser "l’expérience patient" et une vraie stratégie gagnante "beyond the drug" pour les Pharmas. Avec Vik, le champ des possibles est large et les opportunités de développement très nombreuses, je suis ravi de pouvoir continuer à apporter mon aide et expertise de la santé en étant au comité stratégique de Wefight !" déclare Stéphane Loze Responsable partenariats Angels Santé.