Avec plus de 30 ans d’expérience, le groupe EDT est devenu, en France, un acteur très présent sur le marché de l’EDI (Echange de Données Informatisé) et de la facture électronique. En offrant des solutions qui s’intègrent dans le système d’information des entreprises ou qui permettent à ces entreprises d’externaliser leurs flux B2B, le groupe EDT vient compléter parfaitement les offres de conseil opérationnel, de pilotage, d’intégration, de digitalisation et de support qui constituent le cœur des activités du groupe Weexa.

Naissance d’un groupe important sur un marché porteur

Les technologies de digitalisation des flux B2B n’ont pas cessé d’évoluer et de se développer depuis 30 ans. Elles concernent aujourd’hui les petites et les grandes entreprises et tous les gouvernements.

Le groupe Weexa emploie aujourd’hui plus de 100 collaborateurs sur 3 continents et dans 8 pays, couvrant ainsi les zones EMEA et APAC. Une implantation est par ailleurs prévue sur le continent américain avant fin 2021, ce qui permettra au groupe Weexa de répondre aux demandes de ses clients présents sur le continent américain mais aussi de proposer un support complet « follow the sun ».

En acquérant le groupe EDT, le groupe Weexa disposera de plus de 150 collaborateurs, d’infrastructures d’hébergement et d’équipe de support 24/365 dédiés aux applications EDI et e-facture. Avec une telle force de frappe, le groupe va pouvoir répondre à des appels d’offres et des consultations au même titre que les grands acteurs présents sur ce marché.

Au sein du groupe Weexa, EDT conserve son identité, sa marque, son autonomie, ses cinquante salariés et les accords de partenariat stratégique avec les deux leaders mondiaux du secteur que sont IBM et OpenText. En parallèle avec cette extension de son offre, le groupe Weexa poursuit son développement géographique, offrant ainsi à EDT la possibilité d’accompagner ses clients dans le monde entier.

Une même vision du marché basée sur la compétence et la proximité

Entre le groupe Weexa et EDT, c’est avant tout une relation de confiance qui s’est tissée dès la première rencontre, reposant sur une vision semblable du marché et de ses perspectives, ainsi que des moyens nécessaires pour atteindre des objectifs communs et ambitieux.

La fidélité exceptionnelle des clients aux deux sociétés repose sur la proximité, la qualité et la fiabilité des services rendus pour ces applications de la Supply Chain tellement critiques.

« On a souvent dit que l’EDI était dépassé, alors qu’il reste en réalité énormément à faire dans ce domaine. Nous constatons une augmentation des flux de 10 à 12 % chaque année. Le marché est à la fois pérenne et porteur. Ce rapprochement avec le groupe WEEXA est une formidable opportunité pour notre entreprise d’accélérer sur ses marchés, en France et à l’international. La complémentarité de nos offres nous positionne désormais comme un acteur important des flux B2B et B2G, dans tous les secteurs d’activité », précise Jean-Jacques Hirsch, fondateur d’EDT.

« En intégrant EDT à notre groupe, nous renforçons notre expertise sur l’EDI avec de nouveaux types de services et de nouveaux partenaires, dans des secteurs que nous adressions peu. Cette nouvelle filiale va nous permettre d’adresser toutes les problématiques du marché, de façon toujours plus structurée et pertinente. Avec EDT, nous couvrons la totalité du spectre de la digitalisation des flux BtoB », se réjouit Jérôme Fleury, Président de WEEXA Group.