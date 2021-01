Dès 2018 Weber et June ont collaboré en partenariat pour développer la technologie des produits connectés Weber jusqu’à aboutir au Weber connect Smart Grilling Hub. Grâce à cette technologie de pointe, la plateforme Weber Connect™ simplifie la cuisson du repas parfait au barbecue pour tous les niveaux de cuisson grâce à une expérience de cuisson Wi-Fi et smartphone révolutionnaire. Weber Connect a d’ailleurs remporté le prix du meilleur produit domestique connecté au CES 2020 (Consumer Electronics Show).

Pour Weber, l’acquisition de June est une étape importante dans le développement de ses produits numériques et de ses programmes d’innovation technologique.

Avec cette acquisition, Weber intègre une plate-forme OS connectée et insuffle une expertise en ingénierie logicielle, conception de produits connectés et intelligence artificielle à sa stratégie de développement produits.

Le leader du Barbecue souhaite révolutionner l’expérience culinaire en extérieur grâce à la conception de produits connectés et d’une technologie grand public.

« Cette acquisition est une étape majeure dans le développement de notre stratégie. Notre objectif est de révolutionner l’expérience de cuisson en plein air grâce à des produits, services et expériences numériques qui rendent la cuisine au barbecue plus dynamique et excitante », a déclaré Chris Scherzinger, PDG de Weber-Stephen Products LLC.

« June a été un partenaire précieux dans le développement de notre plateforme Weber Connect. Son expertise et sa technologie, désormais associées aux nôtres, vont nous permettre d’accélérer nos programmes d’innovation connectés et de mieux répondre aux besoins de nos utilisateurs. »

L’intégration des experts de June apportera à Weber, non seulement une expertise inédite en matière de produits connectés mais aussi une accélération des programmes de R&D de Weber permettant ainsi de franchir une nouvelle étape en termes de cuisson, de découverte et de capacités améliorées pour ceux qui aiment cuisiner en extérieur.

Les cofondateurs de June, Matt Van Horn et Nikhil Bhogal, rejoindront Weber en tant que Président de June et Vice-Président Principal en charge de la Technologie et des appareils connectés.

Pour June, la renommée mondiale, l’infrastructure, le développement produits, les ressources d’approvisionnement et de fabrication et enfin, l’expertise de Weber, permettront l’accélération du développement de ses produits et de sa technologie.

Weber peut désormais étendre son rôle de leader de l’industrie en repoussant les limites de l’innovation en matière de grillades et de produits connectés connexes afin de créer des moyens plus dynamiques et intuitifs pour les utilisateurs de profiter et de partager leurs expériences de cuisson en plein air.