WeNow développe et commercialise le seul dispositif connecté au monde qui permet à tout conducteur de réduire les émissions de CO2 de ses trajets. WeNow propose une solution rentable à impact immédiat sur le climat grâce à un boitier connecté que les conducteurs installent dans leur voiture et une application mobile.

Wenow est labellisée BCorp depuis 2017, sélectionnée parmi les 1000 projets de la Fondation Solar Impulse et partenaire de l’ONU.

L’entreprise ambitionne d’équiper les flottes des grands groupes européens et devenir la marque « neutralité carbone » de référence en matière de mobilité verte.

Fondée fin 2014 par Valérie Mas et Fabien Carimalo, WeNow développe et commercialise des outils connectés destinés aux flottes automobiles d’entreprise pour réduire immédiatement leur empreinte carbone.

Réduire durablement les émissions de CO2 grâce à un mix de technologie, coaching et gamiification

Alors que les flottes d’entreprises peinent à opérer leur transition énergétique pour des raisons financières ou opérationnelles, WeNow leur propose une solution rentable à impact immédiat sur le climat.

Elle s’appuie sur un boitier connecté que les conducteurs installent dans leur voiture et une application mobile qu’ils téléchargent sur leur smartphone. Grâce à une association unique d’algorithmes propriétaires, de méthodes de coaching éprouvées et d’un système de challenges intelligents, WeNow réduit durablement de 10 à 15% la consommation de carburant des flottes, compense les émissions de CO2 qui n’ont pas pu être réduites et accompagne les entreprises dans la transformation de leur flotte.

Rentable dès 5% d’économies de carburant, la solution a aussi des impacts positifs sur la sécurité et les coûts de maintenance. Chez ses clients, les résultats sont probants, comme dans l’entreprise Charier, qui a vu sa consommation de carburant réduite de 17 % en un an. WeNow compte aujourd’hui plusieurs milliers de véhicules équipés et tout autant d’utilisateurs sensibilisés aux pratiques d’éco-conduite.

Objectif : équiper les grands groupes européens

Cette levée de fonds va permettre à la start-up labellisée BCorp depuis 2017, sélectionnée parmi les 1000 projets de la Fondation Solar Impulse et partenaire de l’ONU, de se développer et d’élargir ses effectifs pour notamment équiper les grands groupes européens et devenir la marque « neutralité carbone » de référence

« Réconcilier économie et écologie : c’est la seule solution pour que les entreprises s’emparent du développement durable. WeNow ambitionne de devenir l’acteur de référence de la neutralité carbone embarquée pour donner les moyens à chaque entreprise d’agir immédiatement sur son impact sur le réchauffement climatique » expliquent Valérie Mas et Fabien Carimalo, co-fondateurs de WeNow.

« Nous sommes très fiers de ce premier investissement pour RAISE Impact. La proposition de valeur de WeNow est unique. En effet, si nous recevons beaucoup d’entrepreneurs qui nous proposent des solutions pour l’avenir, il y en a peu qui se préoccupent d’agir aujourd’hui. Nous sommes convaincus que leur solution va impacter significativement le secteur du transport. Et les entreprises clientes que nous avons interrogées nous ont conforté dans notre choix. ». commentent Aglaé Touchard-Le Drian et Eric Coisne, Co-directeurs de RAISE Impact.

« La solution connectée proposée par WeNow est une véritable révolution pour le secteur du transport. Nous sommes fiers d’avoir proposé cette TechForGood à notre communauté d’investisseurs à impacts. » explique Julien Benayoun, co-fondateur chez Lita.

« C’est la qualité et la complémentarité de l’équipe fondatrice, ainsi que le pool d’investisseurs qu’ils ont su réunir qui nous ont séduit. Par ailleurs le label BCorp ainsi que la performance immédiate et rentable pour les entreprises est pour nous une reconnaissance de l’efficacité de cette solution. » cite Cécile Bassot vice-présidente du réseau Femmes Business Angels, qui fait partie de celles qui ont investi dans WeNow.