Fondée fin 2017 à Gant par Arvid De Coster, Rémi Wildschut et Bjorn Vuylsteker, WeGroup a développé une plateforme numérique qui permet aux intermédiaires du monde des assurances, courtiers et agents, d’anticiper la digitalisation croissante de leur profession. L’assistante virtuelle « Louise » créée par WeGroup assiste les agents ou les courtiers 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans les relations avec leurs clients, le traitement des tâches administratives et la gestion des dossiers sinistres. Grâce à l’intelligence artificielle, « Louise » peut par exemple proposer un conseil individualisé à un client à la suite d’une courte conversation ou comparer en quelques secondes les offres de compagnies partenaires. Avec « Louise », WeGroup estime ainsi que 90 minutes de travail sont économisées en moyenne chaque jour par employé.

WeGroup a déjà remporté de nombreux succès. La startup a été récompensée à dix reprises avec des distinctions de rang international (Seal of Excellence 2020 décerné par la Commission Européenne, Global Startup of the Year 2020…). Des centaines de courtiers et agents bancaires belges ont été séduits par la plateforme, ainsi que de grandes compagnies d’assurances européennes comme Allianz ou Axa. WeGroup s’est enfin très rapidement internationalisée en ouvrant des bureaux en Pologne.

Après une première levée de 1,5 M€ en 2018 auprès de l’État belge et de l’incubateur Imec.Istart, ce nouveau tour de financement de 3 M€ est mené par le fonds français Truffle Capital accompagné par le fonds belge Seederfund. Cette levée de fonds sera utilisée pour développer l’activité de WeGroup en France et renforcer ses positions sur le marché belge. L’entreprise prévoit d’étendre son équipe, qui compte aujourd’hui 25 collaborateurs, en recrutant des profils belges et français qui travailleront à partir de son siège à Gand et dans son nouveau bureau à Paris.

Arvid De Coster, Co-fondateur et PDG de WeGroup déclare : « WeGroup est aujourd’hui une référence en matière de solutions pour améliorer la relation avec les clients et pour optimiser les processus dans le secteur de l’assurance. Nous sommes très heureux de la présence de Truffle Capital, un fonds avec une forte expertise dans notre domaine et de nombreux relais dans le secteur financier. Ce nouveau tour de table nous permettra de poursuivre notre croissance en Belgique, et d’étendre notre activité en France où nous prévoyons d’ouvrir un bureau très prochainement. »

Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, déclare : « WeGroup a développé une plateforme intelligente et pragmatique, autoenrichie grâce à ses algorithmes de machine learning, qui permet aux courtiers et agents d’assurance de devenir des « conseillers augmentés », plus pertinents, plus informés, et commercialement plus efficaces. WeGroup a su convaincre de nombreux courtiers et de grandes compagnies d’assurances clients sur son marché domestique. Nous sommes très heureux de contribuer à l’internationalisation de leur technologie, en commençant par la France. »

Patrick Lord, Directeur d’Investissement du fonds Truffle Capital, ajoute : « WeGroup devient un acteur incontournable de l’InsurTech. Sa solution reposant sur l’intelligence artificielle permet au secteur de l’assurance de gagner en efficacité tout en améliorant la qualité de la relation client. Nous sommes très fiers d’accompagner Arvid et son équipe dans leur développement européen. »