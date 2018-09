WayRay, une « deep-tech start-up » suisse vient de clôturer son tour de financement de la série C. Ce round, sous la houlette de Porsche, permettra d’apporter des solutions holographiques de réalité augmentée à l’industrie automobile et au-delà.

WayRay, une société leader dans les solutions d’affichages holographiques de réalité augmentée pour l’industrie automobile, a annoncé aujourd’hui un nouvel investissement de Porsche, Hyundai Motor, Alibaba Group, China Merchants Capital, JVCKENWOOD, JBIC et du consortium des fonds souverains (Japon, L’Arabie saoudite, Koweït, E.A.U, Russie, Bahreïn). Grâce à un renforcement des équipes, les fonds nouvellement levés permettront d’accélérer les efforts dans la recherche et le développement ainsi que dans les processus d’industrialisation.

Porsche s’est associé à WayRay dans le cadre d’un projet pilote pour « Startup Autobahn », la plus grande plate-forme d’innovation automobile en Europe. Aujourd’hui, ce constructeur allemand de voitures haut de gamme mène la série C d’investissements avec China Merchants Capital, l’une des plus grandes sociétés chinoises d’investissement.

Depuis sa création en 2012, WayRay a levé plus de 100 millions de dollars. Pour la fin de l’année 2019, cette start-up suisse vise à devenir une licorne valorisée à un milliard de dollars.

Tout en passant du statut de start-up à celui de scale-up, WayRay prévoit d’utiliser une partie des fonds levés pour mettre sur pied une filiale en Allemagne avec une ligne de production pilote. En outre, les nouveaux investissements contribueront à diversifier le portefeuille d’applications de « smart glass » (verres intelligents) de réalité augmentée pour inclure les secteurs du transport, des maisons intelligentes et de la construction.

Les solutions holographiques WayRay permettent une véritable expérience de réalité augmentée où les objets virtuels s’intègrent parfaitement dans l’environnement autour des automobiles. Comparé aux HUD (Head-Up Displays, affichages tête haute) conventionnels disponibles sur le marché, la technologie WayRay présente l’avantage d’avoir un système de projection plus petit qui peut être installé dans presque toutes les voitures. De plus, un « champ de vision » (field of view) extrêmement large permet d’afficher plus d’objets virtuels à une distance confortable pour les yeux du conducteur. Actuellement, aucune autre technologie n’est capable d’atteindre ces paramètres. Un autre avantage concurrentiel majeur des solutions WayRay est leur personnalisation pour les conducteurs et les passagers, pour les véhicules conventionnels et les voitures autonomes ainsi que pour les consommateurs (marché secondaire) et les constructeurs automobiles (OEM).

Selon Lutz Meschke, Vice-Président du Conseil de direction de Porsche et membre de ce conseil en charge des finances et de l’informatique : « l’équipe de WayRay possède un savoir-faire unique et une solide expérience en ingénierie spatiale ainsi que dans le développement des matériaux et des logiciels. Leurs idées et leurs produits innovants ont un grand potentiel. Nous sommes convaincus que, sur cette base, nous pourrons offrir à nos clients des solutions Porsche personnalisées. C’est pour cela que nous avons décidé de faire cet investissement stratégique ».

Dr. Youngcho Chi, Directeur de l’innovation et Vice-Président exécutif de Hyundai Motor Group, a quant à lui indiqué que « WayRay possède une expertise remarquable dans le développement du hardware et du software pour les systèmes d’affichage holographique de réalité augmentée. La collaboration entre Hyundai et WayRay nous aidera à mettre en place un tout nouveau écosystème qui exploite les technologies de réalité augmentée et qui vise à améliorer les systèmes de navigation lesquels offriront des expériences innovantes aux conducteurs de nos automobiles. En plus, cette collaboration permettra d’améliorer des plates-formes de réalité augmentée pour les villes intelligentes et les bâtiments intelligents ; à terme, ces nouvelles applications font partie de nos nouveaux centres d’intérêt ».

Finalement, Vitaly Ponomarev, CEO de WayRay a mis en avant qu’ « en tant que société de « deep- tech », nous nous sommes engagés à créer des innovations fondamentales qui nous amènent bien au-delà des affichages holographiques de réalité augmentée et des nouvelles interfaces. Le nombre croissant de nos projets avec des constructeurs automobiles ainsi que la présence d’investisseurs solides alimentent notre croissance et renforcent notre confiance dans la mise en oeuvre d’innovations complexes. Nous sommes fiers d’être reconnus en tant que partenaire fiable capable de répondre aux normes élevées établies par des investisseurs tels que Porsche et Hyundai Motor. »