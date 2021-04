“Nous sommes heureux d’intégrer Axeria au sein de nos activités d’assurance. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes d’Axeria. Nous comptons sur leur expérience pour appliquer la stratégie de Watford et mener à bien notre développement en Europe. Notre objectif est d’utiliser notre assise en capital pour renforcer les relations d’affaires existantes et utiliser la marque Axeria pour en construire de nouvelles." indique Jon Levy, CEO & Président de Watford.

« Cette opération constitue un véritable tournant dans l’histoire d’Axeria iard, elle place Axeria iard dans une dynamique très positive et lui ouvre des opportunités » souligne Olivier Muraire, Directeur Général d’Axeria iard.

Le changement dans la continuité

Grâce à Watford, Axeria iard bénéficie de l’envergure d’un grand groupe d’assurance et de réassurance mondial. Cette dimension internationale lui offre de prometteuses perspectives de développement, tant en France que dans le reste de l’Europe.

Axeria iard demeure une société d’Assurance française, établie et capitalisée en France, et placée sous le contrôle de l’ACPR. Ses équipes continueront à travailler en étroite proximité avec le réseau de courtiers et de partenaires qui est le sien aujourd’hui. La gamme de produits proposés, ainsi que la politique de souscription, évolueront dans la continuité.

« Je suis enthousiaste pour l’avenir d’Axeria iard, précise Olivier Muraire, non seulement parce que Watford nous apporte son appui en nous ouvrant de multiples horizons de développement, mais aussi par ses produits de qualité, ses partenariats solides et ses équipes mobilisées pour continuer à proposer un service personnalisé et de qualité au quotidien ».