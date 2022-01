Un grand pas vers la mobilité pour tous

Wandercraft, le leader mondial de la robotique dynamique appliquée aux exosquelettes de marche, a finalisé une levée de fonds Series C de 40M€. Ce nouveau financement est dirigé par le fonds Quadrant Management (USA) et BPIfrance. Les autres nouveaux investisseurs sont les fonds de capital-risque des assureurs MACSF, Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, et les fonds Mutuelles Impact et Sofiouest. Les investisseurs existants XAnge, Eurazeo, Cemag Invest et LBO France participent aussi au tour.

Wandercraft utilisera la majeure partie de ce financement pour remplir sa mission de « Mobilité pour tous », par la fin du développement et le lancement de la nouvelle version de l’exosquelette, destiné à l’usage en ville et à domicile par les personnes ayant une déficience partielle ou totale de la marche. Le financement servira également à accélérer le déploiement d’Atalante, l’exosquelette pionnier de la marche auto-équilibrée pour la rééducation, notamment aux USA.

« Avec le soutien des patients, des professionnels de santé et de la communauté DeepTech, l’équipe de Wandercraft a créé une technologie unique pour la rééducation, et qui permettra bientôt aux personnes en fauteuil roulant d’améliorer leur autonomie, leur mobilité, et leur santé. » Déclare Matthieu Masselin, président de Wandercraft. « Nous sommes fiers d’avoir réuni une équipe fantastique d’investisseurs. Quadrant, avec son expérience des marchés de la santé, sera la pierre angulaire de notre développement aux USA. Bpifrance, notre partenaire historique, incarne le soutien de la France, notre pays d’origine. L’entrée de fonds de grandes compagnies d’assurance Santé et de fonds d’impact révèle la valeur de notre exosquelette auprès des systèmes de santé et la société. La confiance renouvelée de nos investisseurs existants est une belle reconnaissance de nos succès. C’est l’équipe idéale pour nous aider à lancer un exo qui changera la vie de beaucoup de gens dans le monde, depuis la rééducation en hôpital jusqu’à la mobilité dans la vie quotidienne. »

« Nous sommes heureux de conduire ce tour de financement et de réunir ces investisseurs autour d’un noble but, améliorer notre société, » déclare Alan Quasha, président de Quadrant. « Wandercraft a développé la technologie la plus avancée en robotique de marche et commercialise déjà les premiers exosquelettes auto-équilibrés. Nous partageons l’ambition de Wandercraft d’offrir une nouvelle solution de mobilité et d’améliorer la santé de millions de personnes en fauteuil roulant. Nous croyons qu’ils vont révolutionner la mobilité et devenir le leader de ce marché. »

« Nous avons le plaisir de renouveler notre soutien à Wandercraft, une entreprise que nous connaissons bien, » a réagi Emmanuel Audouard, directeur des investissements transverses en capital-risque à Bbifrance. « Wandercraft a construit une compétence unique en robotique et en technologie médicale, et met en place une stratégie de croissance globale pour augmenter l’autonomie des personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, le succès de Wandercraft en fait l’une des entreprises françaises DeepTech les plus prometteuses. »

Les complémentaires santé Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, Mutuelle Impact & MACSF (Premier assureur des professionnels de santé), engagées en faveur de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, souhaitent, quant à eux accompagner le développement des usages et le déploiement de Wandercraft auprès de leurs communautés d’assurés et de professions médicales.

« Wandercraft a réussi à développer un exosquelette révolutionnaire pour le traitement des patients atteints dans leur autonomie au quotidien » témoigne Stanislas Subra, responsable des investissements du groupe MACSF qui rejoint le conseil d’administration de Wandercraft. « C’est tout naturellement que nous sommes heureux de participer au développement rapide d’une innovation française aux côtés des professionnels de santé. »

Wandercraft a été conseillé, dans ce tour de financement, par la banque d’investissement Bryan Garnier & Co.