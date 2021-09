Créé en 2015, WYCA Robotics conçoit des véhicules indoor capables de se déplacer en pleine autonomie et en toute sécurité dans des environnements complexes dans lesquels circulent des personnes ou d’autres véhicules, tels que les ateliers industriels, les entrepôts ou les grandes surfaces. La technologie de WYCA Robotics repose sur de l’intelligence artificielle avec des informations remontées par des capteurs placés sur les véhicules, et elle permet d’obtenir une fiabilité inégalée sur le marché en termes de positionnement, de choix de trajectoire et de sécurité.

Les véhicules conçus par WYCA Robotics sont génériques, simples d’utilisation et permettent d’adresser, au travers de partenariats avec des intégrateurs, une multitude de cas d’usages allant de la navette en magasin, du déplacement de charges dans l’industrie, de l’inventaire en entrepôt, du déplacement de bras robotisés, de la téléprésence, jusqu’à la télémaintenance et l’accueil du public. De plus, les véhicules sont fabriqués en France.

Cette levée de fonds va permettre à WYCA Robotics d’accélérer son développement, tant en France qu’à l’international, de nouer de nouveaux partenariats avec des intégrateurs de premier plan et de mettre sur le marché des véhicules autonomes toujours plus performants. WYCA Robotics prévoit de doubler ses effectifs en 2022.

« Cette levée de fond est une étape importante de notre développement, et nous sommes fiers de la confiance de M Capital et de nos investisseurs historiques. Notre véhicule autonome Elodie a rencontré un vif succès et a démontré son efficacité dans des environnements dans lesquels circulent des personnes tels que les magasins ou les ateliers. Nous avons maintenant les moyens d’accélérer notre présence sur le marché et transformer notre leadership technologique en succès commerciaux. » analyse Patrick Dehlinger, CEO of WYCA Robotics.

« M Capital est heureux d’accompagner Wyca Robotics dans sa levée de fonds. Les équipes de Wyca sont talentueuses et elles ont su développer une technologie robotiques de pointe avec un potentiel de croissance élevé. Ce type d’investissement entre pleinement dans le mandat confié par le Fonds Européen d’Investissement et la région Occitanie. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de la société et des autres investisseurs de la Series A » explique Alexandre Scherer, Managing Partner, FEOO, M Capital.