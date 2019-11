Créée en 2015 par Agathe Nicolle, WOÔ (WITH OUR ÔRIGINALITY) est l’unique agence d’Influence proposant une offre globale incluant macro, micro et nano influence.

Grâce à ses plateformes YOÔ (www.yoo.paris) et VOÔ (www.voo.paris), WOÔ répond à toutes les problématiques de l’influence : campagnes sur mesure, créatives et tout récemment DIY (avec le lancement de YOÔ DO).

Les valeurs de WOÔ :

Créativité

Originalité

Agilité

Proximité

La start-up, en croissance de plus de 100% tous les ans depuis sa création, compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs et des références telles que Petit Bateau, Danone, Perrier, Siggi’s, Kenzo Parfums, L’Oréal, COTY, Montblanc Parfums, Habitat, La Comédie de Paris, Atol, Panasonic, etc.

Pour décrypter et mieux comprendre les comportements et les usages sur les réseaux sociaux, elle a mis en place en 2018 un Ôbservatoire de l’Influence (www.observatoiredelinfluence.fr) dédié à l’étude approfondie des communautés. Un organisme inédit qui lui offre un accès exclusif à des millions de données sur l’influence lui permettant d’axer au mieux ses stratégies websociales.

Attachée à l’éthique dans son approche, l’agence WOÔ a également pris la décision de créer en mai 2019, un Comité d’éthique de l’influence. Son objectif : mettre en œuvre une Charte déontologique pour garantir une totale transparence des actions liées au marketing d’influence et définir un cadre de bonnes pratiques dans les campagnes. Dans cette continuité, la création de YOÔ CARE permet désormais aux associations de bénéficier gratuitement de campagnes de micro et nano influence.

Les ambitions

Cette levée de fonds de 3 millions d’euros a un double objectif :

Dynamiser le développement technologique de WOÔ Après le lancement de YOÔ DO en octobre 2019, première offre SAAS d’influence DIY et permettant notamment aux petits commerçants de pouvoir créer eux-mêmes leurs campagnes d’influence, WOÔ a débuté le développement d’autres outils et plateformes qui intègrent des solutions telles que le marketing prédictif. La levée de fonds va également permettre d’augmenter les ressources en développeurs.

Accélérer son développement à l’international

WOÔ qui a déjà ouvert un bureau à Londres (2016), Marseille (2018) et Shanghai (2019), a pour ambition d’étendre son réseau et d’être présent dans 15 pays d’ici 2022.

« Cette levée de fonds significative marque un tournant pour WOÔ ! Nous allons pouvoir intensifier les ouvertures à l’international et offrir des plateformes technologiques encore plus performantes aux marques tout en continuant à innover et être toujours plus créatifs. Cette confiance des investisseurs est le signe que notre expertise et nos valeurs sont reconnues. En poursuivant dans l’innovation, l’éthique, l’expertise et la créativité, nous espérons multiplier par 5 notre chiffre d’affaires d’ici 4 ans » déclare Agathe Nicolle, fondatrice de WOÔ.

Les intervenants