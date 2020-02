Agence spécialisée dans l’influence digitale et le social media, WOÔ se démarque par son expertise, ses campagnes créatives et son engagement éthique.

Suite à sa levée de fonds de novembre 2019, WOÔ s’adjoint d’une impulsion technologique avec l’acquisition de Poulpe, start-up digitale de développeurs. Fondée par Karine Bialobroda et Thomas Sertorio, Poulpe accompagne WOÔ depuis sa création. Elle a ainsi créé la plateforme de micro-influence, YOÔ, ainsi que toutes les autres plateformes lancées par WOÔ.

Elle a également accompagné WOÔ dans la création du Barômètre de l’influence qui édite quotidiennement des statistiques sur l’influence.

Ce rachat va permettre à WOÔ d’offrir de nouvelles fonctionnalités à ses plateformes : YOÔ DO (plateforme d’influence DIY lancée en octobre 2019), YOÔ Care (plateforme qui permet aux associations de bénéficier gratuitement de campagnes de micro et nano influence) et VOÔ (plateforme de nano influence).

Il a également pour objectif d’accompagner le développement à l’international. WOÔ qui a déjà ouvert des bureaux à Londres (en 2016), à Marseille (en 2018) et à Shanghai (en 2019), ambitionne de s’étendre à une quinzaine d’autres pays, dont la Chine d’ici 2022