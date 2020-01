Cette opération s’inscrit dans le cadre du financement de ses investissements hardware et de la poursuite de son développement technologique et commercial, en France et à l’international.

Avec cette levée de fonds, Wisper entame un tournant majeur dans son évolution commerciale. Forte de cette confiance renouvelée, Wisper à travers ses solutions ceBox®, virtualisation sans infrastructure serveur, va pouvoir pénétrer de nouveaux marchés et régions, et fait déjà bénéficier de nombreux clients de nouvelles fonctionnalités dans le Cloud en mode Saas. ceBox® est une solution dont le développement est assuré par une équipe R&D 100% française. Depuis son lancement en 2016, ceBox® a été accueilli favorablement par les clients, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’expérience client, du commerce de détail, de la santé et dans le secteur public. L’objectif premier était de faciliter la gestion des postes de travail des sociétés multisites. Forte de cet intérêt, la solution se développe aujourd’hui à l’échelle mondiale.

Wisper, un modèle qui a fait ses preuves

Avec plus de 15.000 solutions installées dans 9 pays, la solution proposée en mode Saas permet de générer des économies comprises entre 20% et 40% suivant les pays et les architectures dédiées. Elle convient aux grands comptes ainsi qu’aux structures plus légères, telles que start-ups. Le modèle de gestion locatif ceBox® permet en outre à ses clients de préserver leur trésorerie et de conserver leur capacité d’investissement.

La société Wisper bénéficie grâce à ce modèle d’un revenu récurrent et de près de 10 M€ signés contractuellement pour les 4 prochaines années.

Basée à Paris, Rouen et Casablanca, la start-up compte aujourd’hui 22 salariés et compte intégrer 10 nouveaux talents cette année. Cette levée de fonds va permettre à la start-up qui fait déjà 3,5 M€ de CA, en étant rentable d’accélérer son développement commercial et d’adapter sa technologie aux nouvelles attentes du marché.

Cette opération financière s’est opérée :

au travers d’une augmentation de capital à hauteur de 5 M€ auprès de son dirigeant actuel, Jean-Marc Gonon, d’un entrepreneur privé et du fonds Normandie Participations ;

au travers d’une dette bancaire de 7 M€ auprès de 3 banques : Crédit Agricole, Bred et BNP Paribas.

« Nos clients recherchent des solutions qui les aident à simplifier la gestion de leur parc informatique, et leur offrent plus de flexibilité et de choix dans la conception et la livraison de leurs applications. Accompagner le développement de nos clients grands comptes dans de nouveaux pays pour y installer ensuite Wisper sera l’un des enjeux majeurs de notre développement car la solution n’a aucune limite en termes de nombre de postes ou de sites gérés », déclare Jean-Marc Gonon, Président de Wisper.

En effet, grâce à la technologie ceBox®, solution embarquée sur des mini PC Intel NUC, le client peut facilement piloter l’ensemble de son parc informatique, quel que soit le nombre de sites et les pays concernés.

« La solution Cebox dispose d’atouts majeurs pour la gestion de flotte informatique souvent dispersée sur de nombreux sites. La solution ceBox® permet de simplifier drastiquement la gestion de ces flottes, de réaliser des économies importantes dans le domaine énergétique, de réduire les déplacements de techniciens et tout cela avec zéro infrastructure en local. Nous avons très vite été conquis par les atouts de l’offre ainsi que par les valeurs que véhicule la société. » témoigne John Guinet, responsable d’investissement chez Normandie Participations.