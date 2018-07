Après avoir mené avec succès les récentes levées de fonds de Cabestan Capital 2, ActoMezz 3 et BioDiscovery 5, Andera Partners poursuit le renouvellement de l’ensemble de ses fonds en réalisant le 1er closing de WINCH Capital 4, dédié au financement des PME/ETI midcaps, principalement en France et en Italie.

Ce premier closing intervient 3 mois seulement après la prise d’indépendance de la société de gestion de son actionnaire historique, le groupe Edmond de Rothschild, et témoigne ainsi de la confiance renouvelée des investisseurs des fonds WINCH Capital. Les souscripteurs présents dans les précédents fonds, tels que le FEI, BPI France, Sogecap, BNP Paribas Cardif, UMR ou encore MACSF ont en effet investi des montants significativement supérieurs au fonds précédent et de nouveaux investisseurs font leur entrée dans le fonds à l’occasion de cette levée.

Avec plus de 360 millions d’euros levés, le fonds dépasse ainsi d’ores et déjà sa cible initiale de 350 millions d’euros et la taille du fonds prédécesseur WINCH Capital 3 (300 M€). Un closing final devrait être annoncé au cours du deuxième semestre.