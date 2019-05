Cette augmentation de capital va permettre de financer la création de 6 nouveaux business innovants par an, dans 3 Business Labs spécialisés sur des secteurs d’activité à forts enjeux économiques et sociétaux.

Des mutations sans précédent sont à l’œuvre aujourd’hui. Santé, alimentation, énergie... aucun secteur n’est épargné, et pour s’adapter, toutes les chaînes de valeur subissent de profondes reconfigurations. La bonne nouvelle : de plus en plus d’acteurs sont prêts à collaborer pour relever ces défis et générer de nouveaux relais de croissance.

C’est en décodant ces nouveaux besoins de marché que WAOUP imagine, crée et opère des start-up, en propre ou en réponse aux défis stratégiques d’entreprises. Ces start-up bâtissent des business models gagnant-gagnant au service d’un monde plus efficient, plus juste et plus durable.

En 5 ans, WAOUP a éprouvé et affiné sa démarche avec une cinquantaine de projets, dont 10 ont donné lieu à des start-up, dans 6 thématiques principales :

Santé - Nutrition,

Alimentation - Distribution,

Habitat - Construction,

Industrie,

Energie - Environnement,

Dynamisation des territoires.

Des "Business Labs" thématiques

Fort de ses premiers succès, WAOUP accélère son développement grâce à une levée de fonds de 2,5 M€, menée auprès d’investisseurs de renom : la Banque des Territoires, Mérieux Développement, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, et 3 ETI : MP Deloche & Associés - actionnaire de référence de Mecelec Composites, Socomore, MGA Technologies.

Cette augmentation de capital est destinée à structurer 3 Business Labs thématiques. Chaque Lab sera composé d’une équipe dédiée et de capacités d’investissements, co-financés par WAOUP, des entreprises, des Family Offices et des capitaux risqueurs sectoriels. WAOUP recrute ainsi, dès 2019, une quinzaine d’experts et d’entrepreneurs pour renforcer ses équipes propres.

« En construisant des nouveaux business au cœur d’écosystèmes dédiés, en assemblant des technologies, des savoir-faire et les actifs des entreprises, nous visons plus grand et nous allons plus vite », explique Emmanuel Gonon, Président Co-fondateur de WAOUP. « Grâce à l’arrivée d’investisseurs à nos côtés, nous projetons, à partir de 2019, la création de 6 business par an, tous positionnés sur des secteurs à fort impact. »

Pour la Banque des Territoires, cet investissement met en lumière sa nouvelle offre à destination des opérateurs territoriaux dans le domaine de l’incubation jusqu’au pré-amorçage, maillant les acteurs du territoire, notamment les collectivités, les entreprises et le monde de la recherche. Aux côtés de WAOUP, la Banque des Territoires souhaite :

Inventer de nouveaux modèles économiques pour soutenir la création d’entreprises innovantes,

Pallier les carences de financement des start-up issues des incubateurs et accélérateurs,

Travailler en collaboration avec l’écosystème local : collectivités, entreprises, laboratoires et universités.

De plus, l’engagement de WAOUP pour la dynamisation des territoires par les start-up Comptoir de Campagne (milieux ruraux et péri-urbains) et Commerçant+ (commerces de centre-ville), répond aux Actions Cœur de Ville dont la Banque des Territoires est un acteur majeur, en partenariat avec les collectivités en centres-bourgs et milieu rural.

Socomore participe à l’aventure WAOUP avec enthousiasme et Frédéric Lescure, Président du groupe industriel, mise sur la « valorisation de business qui répondent à la problématique de l’industrie 4.0, et sur l’écosystème particulièrement bienveillant créé par les fondateurs. »

WAOUP est ravi d’avoir réalisé cette opération avec les conseils de Frédéric Dupont du cabinet d’avocats Lamy Lexel et de Jérôme Cornebise de la banque d’affaires Smart-Entrepreneurs.

Une approche globale de la création de business

WAOUP se distingue des start-up studios digitaux par son approche globale de la création de business.

1/ L’innovation de bout en bout : ses experts en Design Thinking et Design-to-cost décodent les nouveaux besoins d’un marché, diagnostiquent les mutations de sa chaîne de valeur, et analysent le potentiel des technologies. Ils revisitent l’activité sous toutes ses dimensions (sourcing, production, distribution, proposition de valeur, modèle, financement) et designent de nouveaux business models.

2/ La création de solutions intégrées : WAOUP construit de nouvelles offres en combinant toutes les dimensions nécessaires pour répondre au défi marché (technologie, hardware, digital, services, canaux, process, infrastructure).

3/ L’assemblage d’actifs existants (brevets, données, canaux de distribution, moyens de production, savoir-faire...) : WAOUP crée des modèles gagnant-gagnant en associant dans une démarche collaborative des entreprises, des instituts de recherche, des start-up...

Cette démarche lui permet de créer des business ambitieux, de les tester pour les dérisquer, avant de les accélérer. Pour chaque projet, WAOUP recrute les meilleurs entrepreneurs, environnés par des experts et des fonctions supports.