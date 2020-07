Vybe prépare son lancement et clôture un tour de table de 2,2 millions d’euros pour redessiner la banque pour les jeunes

Vybe, la Fintech qui redessine la banque pour les jeunes, annonce une première levée en pré-seed de 2,2 millions d’euros auprès de fonds spécialisés et de business angels de renom parmi lesquels Ronan Le Moal (ex-DG du groupe Crédit Mutuel Arkea), Jonathan Cherki (CEO de Contentsquare), Thibaud Elzière (CEO de eFounders) et Ankur Nagpal (CEO de Teachable).

Créée en septembre 2019, Vybe propose une carte de paiement gratuite pour les jeunes de 13 à 18 ans et une application pour gérer leurs dépenses. Chaque utilisateur disposera d’un IBAN FR et pourra payer avec son mobile.

Un contrôle parental en continu

Un portail miroir sécurisé permettra aux parents d’avoir accès aux dépenses de leurs adolescents, de contrôler leur carte et de pouvoir faire des virements immédiats. Le portail parents permettra une gestion plus fluide et sécurisée de l’argent de poche.

Ronan Le Moal Ancien Directeur Général du Crédit Mutuel-Arkea : "Vybe a parfaitement compris les codes de la génération Z qui n’utilisent pas beaucoup les cartes de paiement. L’engouement qu’ils ont su créer pour réinventer la banque des ados par les ados est impressionnant et très prometteur."

Lancement prévu pour septembre 2020

Le lancement est prévu pour la rentrée 2020. Vybe opérera en tant qu’agent prestataire de services de paiement pour le compte de PPS (PrePay Solutions), établissement de monnaie électronique, une joint-venture entre Edenred et Mastercard.

Une équipe Vybe qui parle (vraiment) à la génération Z

L’équipe Vybe, majoritairement issue de la génération Z, a lancé avec succès dès septembre 2019 une campagne de marketing viral appliquée au secteur de la banque.

Résultat : aujourd’hui Vybe a enregistré plus de 270 000 téléchargements de son application. 170 000 pré-commandes de cartes ont été réalisées, ce chiffre augmentant de plusieurs milliers tous les mois.

Vybe compte aujourd’hui plus de 49 000 abonnés sur Instagram. Plus de 2 millions de jeunes ont également utilisé le filtre Vybe dans leur stories Instagram. L’application a même été numéro 1 sur le classement gratuit de l’App store en décembre 2019.

Création d’un conseil de surveillance présidé par le banquier Ronan Le Moal et composé d’experts du secteur bancaire et d’entrepreneurs à succès

Ces derniers mois, un conseil de surveillance a été créé pour accompagner l’équipe dirigeante dans la croissance de Vybe. Présidé par Ronan Le Moal (Ancien Directeur Général du groupe Crédit Mutuel Arkea), il est constitué de membres expérimentés comme Thibault Poutrel (Ancien Board Member du groupe Ingenico), Sylvain Pignet (Fondateur de Ditto Bank), William Lévy (Consultant expert en fintech) et Jonathan Benhamou et Clément Buyse(Fondateurs de PeopleDoc).