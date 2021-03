Marc van Heems a rejoint la société en tant que Portfolio manager pour la stratégie Global Corporate Bond à Zurich. Il rejoint Vontobel après avoir occupé chez Lombard Odier Investment Management le poste de Portfolio Manager pour l’activité Crédits marchés européens et émergents, en charge de la gestion des transactions obligataires investment grade et notées BB, y compris des obligations de l’implémentation active de trades in Investment Grade and BB-rated bonds, y compris les obligations senior et subordonnées en cash et les credit default swaps. En tant qu’analyste de crédit, il a couvert les secteurs non financiers des marchés développés et asiatiques tels que l’automobile/équipementiers, la défense/aérospatiale, les biens d’équipement, l’immobilier chinois, les énergies renouvelables et l’énergie en Inde.

Pamela Gelles rejoint le bureau de New York en tant qu’Analyste Crédit Senior au sein de l’équipe Developed Market Corporate Bonds. Pamela rejoint Vontobel après huit ans passés chez BNP Paribas Asset Management, où elle a occupé le poste d’analyste crédit en charge des sociétés investment grade et high yield dans les secteurs des produits de consommation, de la vente au détail, de l’hôtellerie et du transport. Elle a notamment participé à la création et à la mise en œuvre d’une méthodologie ESG pour l’analyse de crédit. Avant cela, Pamela a couvert divers secteurs industriels, notamment les soins de santé et les services, chez BNY Mellon Asset Management, Foresters Financial, NLI International et The Carlyle Group. Avant cela, elle a passé 12 ans en tant qu’analyste chez Standard & Poor’s.

Jean-Michel Manry rejoint le groupe en tant que Responsable Fixed Income Trading à Zurich. Jean-Michel est un gérant expérimenté, avec une forte expertise dans les produits dérivés, l’obligataire et les devises étrangères. Jean-Michel a quitté Rama Capital, un family office basé à Genève, où il était conseiller Operations and Trading. Avant cela, Jean-Michel a passé 18 ans chez Pictet Asset Management, où il a occupé le poste de Responsable Fixed Income Trading, puis celui de Responsable Buy-side Trading pour les stratégies Multi-Asset.

Nicolas Hauser a rejoint l’équipe en tant que Trader Fixed Income à Zurich. Nicolas vient de Fisch Asset Management, où il était responsable du trading et de l’exécution des obligations d’entreprises et des obligations convertibles, ainsi que des devises et des contrats à terme. Son expertise comprend également le trading de contrats à terme pour les comptes à terme gérés par les Commodity Trading Advisors (CTA), et la couverture du risque de taux d’intérêt.

"Ces recrutements reflètent la volonté du groupe de renforcer l’offre obligataire globale du groupe” déclare Simon Lue-Fong, Responsable Fixed Income de Vontobel. "La volatilité des marchés au cours des derniers mois a démontré l’importance d’une approche véritablement active et la valeur de notre style de gestion active à forte conviction. Marc et Pamela joueront un rôle clé en contribuant à créer de la valeur pour nos clients, et les connaissances et la perspicacité qu’ils apportent seront déterminantes pour soutenir le reste de l’équipe."

Vontobel propose des solutions obligataires depuis 1988. Sa Boutique Fixed Income gère 24CHF milliards d’actifs via les stratégies Flexible, Global Credit, Global Bonds, Emerging Markets. L’équipe obligataire est composée de 37 professionnels de l’investissement situés à Zurich, New York et Hong Kong.