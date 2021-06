Elena Tedesco a rejoint Vontobel en tant que Gérante et est en charge du fonds Vontobel Fund II - Global Impact Equities, lancé récemment par la société. Elle était précédemment co-gérante pour les stratégies ESG marchés émergents internationaux et Director of Sustainability au sein de l’équipe Global Emerging Markets chez Federated Hermes. Elle jouit de plus de 20 ans d’expérience dans l’intégration des facteurs de durabilité dans l’analyse fondamentale des actions et a été responsable de l’élaboration de l’approche d’investissement en matière de durabilité et d’ESG pour les stratégies actions émergentes de Federated Hermes. Elena était auparavant analyste pour Deminor, une boutique de recherche indépendante basée en Belgique, qui fait maintenant partie d’ISS au sein du groupe Deutsche Börse. Elle est titulaire d’un diplôme en Économie et Administration d’entreprise, d’un master en Affaires économiques européennes du Collège d’Europe, et de la certification CFA.

Le nouveau fonds Global Impact Equities entend obtenir un « double dividende » pour les investisseurs en s’engageant dans des entreprises qui contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies tout en générant de la performance. Le fonds investit dans des entreprises qui s’attaquent à des thèmes comme la pollution et le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles, l’alimentation, la croissance démographique, les lacunes du système de santé, la hausse des inégalités, l’exclusion financière et l’analphabétisme. Le fonds est classéarticle 9 en vertu du SFDR.

Le fonds vise huit domaines d’investissement, dont quatre se concentrent sur des entreprises œuvrant en faveur de l’environnement : énergie propre, eau propre, villes durables et industries et technologies innovantes. Les quatre autres concernent le changement sociétal : santé et bien-être, alimentation durable, consommation responsable et égalité des chances.

« Elena est reconnue dans le secteur comme une experte de la durabilité, à l’avant-garde de l’ESG depuis 20 ans. Son parcours exemplaire et sa grande expérience dans les problématiques ESG et, plus particulièrement, dans l’investissement d’impact viendront sensiblement renforcer l’expertise de Vontobel dans ce domaine, dans le but de générer de la valeur pour nos clients » explique Dan Scott, Head of Impact & Thematics.

« Nous estimons que la demande croissante en solutions innovantes qui contribuent à préserver l’environnement et promeuvent le changement sociétal se traduira par des gains de parts de marché, un pouvoir de fixation des prix et une appréciation des actions. En outre, les entreprises concernées sont moins exposées au risque de durcissement réglementaire que leurs concurrents. Nous entendons impulser un changement réel et tangible grâce à ce fonds à impact positif, qui se caractérise notamment par un engagement continu auprès des entreprises sur les thématiques sociétales et environnementales les plus urgentes », poursuit Elena Tedesco, Gérante de portefeuilles.

Vontobel propose des solutions durables et à impact depuis 2008. Le lancement du fonds Global Impact Equities atteste de l’engagement de l’entreprise à prendre ses responsabilités sur la manière dont les investissements peuvent influencer la société.